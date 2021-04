Alan Wake: Une suite prévue pourrait être en développement

Au cours de l’année écoulée, il a été annoncé que Remedy Entertainment, studio de développement derrière « Contrôler», Avait signé un nouvel accord avec Jeux épiques pour publier leurs deux prochains jeux qui seraient multiplateformes.

Comme si ce n’était pas assez prometteur, « Control » lance une extension DLC qui relie son histoire à celle de « Alan Wake», L’un des jeux mystères les plus acclamés de ces dernières années dont les fans attendaient avec impatience une suite.

Un rapport récent indique que l’équipe de Remedy Entertainment travaille sur la suite tant attendue, dans le cadre de l’accord conclu avec Epic Games. Ces nouvelles informations proviennent de Jeff Grubb du portail VentureBeat, une source qui a prouvé sa fiabilité dans le passé.

Lors d’une récente transmission sur Twitch, Grubb a assuré avoir entendu des informations sur « Alan Wake 2 » dans le cadre de l’accord de l’équipe de développement avec Epic Games, quelque chose qui aurait déjà commencé à spéculer après l’expansion de « Control », un jeu qui depuis ses débuts ont été présentés dans le cadre du même univers narratif.

«Depuis plus de dix ans, nous avons eu ce rêve fou», a déclaré Sam Lake, directeur créatif de Remedy après l’annonce de la deuxième extension de «Control». «L’idée que les histoires que nous racontons dans certains de nos jeux sont liées les unes aux autres. Un monde connecté d’histoires et d’événements partagés, de personnages et de connaissances ».

Chaque jeu est une expérience solitaire, mais chacun est également une passerelle vers un univers plus vaste avec des opportunités passionnantes pour des événements croisés.

Jusqu’à présent, Remedy n’a pas confirmé la véracité de ces informations. « Control » est actuellement disponible pour les consoles de nouvelle et ancienne génération, PC et Nintendo Switch via le stockage en nuage.