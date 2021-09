Alan Wake Remastered listé pour PS5, sortie PS4 le 5 octobre

Phoenix Contact Alimentation rail DIN Phoenix Contact QUINT4-PS/1AC/24DC/5 2904600 24 V/DC 5 A 1 x 1 pc(s)

Informations techniques Courant de sortie (max.): 5 A Dimensions: (L x l x H) 125 x 36 x 130 mm Dimensions produit, hauteur: 130 mm Dimensions produit, largeur: 36 mm Longueur: 125 mm Nbr. de sorties: 1 x Poids: 700 g Tension de sortie (nom.): 24 V/DC Type de produit: Alimentation rail DIN Alimentation rail DIN 24 V/DC 5 A 1 x Alimentation personnalisable QUINT POWER La quatrième génération d'alimentations QUINT POWER offre une plus grande disponibilité de l'installation grâce à ses nouvelles fonctions. Les seuils de signalisation et les courbes caractéristiques peuvent être personnalisés via l'interface NFC. - La technologie SFB déclenche le disjoncteur de manière sélective, les consommateurs raccordés en parallèle continuent à fonctionner. - La surveillance préventive du fonctionnement permet un signalement des états de marche critiques avant que des pannes ne surviennent. - Les seuils de signalisation et les courbes caractéristiques réglables via l'interface NFC permettent