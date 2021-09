Alan Wake Remastered confirmé pour PS5 et PS4, à venir cet automne

Suite aux listes de vente au détail en ligne le week-end dernier, le développeur Remedy a confirmé qu’Alan Wake Remastered est bien une chose et sera lancé sur PlayStation 5 et PS4 cet automne. Écrivant sur un site de fans d’Alan Wake, Sam Lake a déclaré que le remaster « est l’expérience originale dont vous êtes tombé amoureux il y a toutes ces années. Nous ne voulions pas changer cela. Mais les visuels tout autour, y compris le modèle de personnage d’Alan Wake lui-même et les cinématiques, ont été mises à jour et améliorées avec quelques mises à niveau de choix de nouvelle génération. »

Il semble que les listes en ligne d’une date de sortie du 5 octobre 2021 étaient incorrectes car la publication ne précise pas quand nous pourrons jouer au jeu en dehors de la fenêtre de sortie d’automne. Alan Wake Remastered regroupera le jeu de base avec tous ses DLC (The Signal et The Writer) et comprendra une résolution 4K et des commentaires de développeur de Sam Lake.

« C’est pour vous. Alan Wake est sorti il ​​y a plus de 11 ans, et à travers ce temps, vous nous avez dit encore et encore combien vous aimez le jeu, l’histoire, les personnages et la tradition. Et cela compte beaucoup pour Nous aimons aussi ce jeu. J’adore ce jeu. Le remaster arrive grâce à votre soutien à Alan Wake au fil des ans.

Vous pouvez en apprendre beaucoup plus sur le développement d’Alan Wake via le lien. Sera-ce la première fois que vous jouerez à Alan Wake ou êtes-vous un vétéran chevronné de l’écrivain brandissant le flambeau ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.