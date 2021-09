Alan Wake : La vidéo compare les nouveaux graphismes au jeu original

Même si la suite ne fait pas partie des plans immédiats de l’équipe de Remedy Entertainment, le studio de développement est tout près d’exaucer les souhaits de ses fans avec la sortie d’une version remasterisée de « Alan Wake », l’un de ses jeux les plus populaires. reviendra sur consoles dix ans après son lancement initial.

Dans le cadre des préparatifs de ce lancement anticipé, l’équipe Xbox a publié une vidéo spéciale dans laquelle on peut voir une comparaison entre le travail visuel de « Alan Wake » dans sa version originale pour Xbox 360 et sa remasterisation sur Xbox One, le en plus d’avoir de nouveaux graphismes dans sa section de jeu, aura également une cinématique améliorée.

« Alan Wake Remastered » a sans aucun doute présenté des améliorations qui montrent l’énorme travail de l’équipe de Remedy Entertainment, qui cherche à offrir une expérience agréable aux fans du titre original, ainsi qu’à ceux qui souhaitent en faire l’expérience pour la première fois. C’est pourquoi le jeu sera même disponible pour la première fois pour les utilisateurs de PlayStation.

Selon la description officielle présentée par Remedy Entertainment, « Alan Wake » raconte l’histoire d’un célèbre écrivain d’horreur tourmenté après la disparition de sa femme lors de vacances qu’ils ont tous deux prises dans la paisible ville de Bright Falls, où une présence maléfique se cache du foncé.

« Découvrez des visuels améliorés, des modèles de personnages raffinés et de plus grands détails ambiants dans une remasterisation du jeu classique Remedy Entertainment », révèle la description du jeu, confirmant que ses deux extensions d’histoire: « The Signal » et « The Writer », qui ont également été entièrement repensé en 4K.

« Alan Wake Remastered » a une date de sortie prévue pour le 5 octobre pour les utilisateurs de PlayStation 4 et 5, Xbox One et Series X / S et PC. Actuellement, il y a des spéculations sur la possibilité de voir une suite du jeu à l’avenir, bien que jusqu’à présent, l’équipe Remedy ne l’a ni nié ni confirmé.