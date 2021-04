Alan Wake 2: Remedy Entertainment travaillerait avec Epic Games sur une suite

Les fans attendent depuis de nombreuses années un successeur du jeu de tir d’horreur de survie Alan Wakesorti sur Xbox 360 en Europe en mai 2010. The Psychological Thriller a été développé par le studio finlandais Remedy Entertainment et publié par Microsoft. L’inspiration derrière l’action-aventure sont diverses séries télévisées telles que « Twin Peaks », « 24 », « The X-Files – The Scary Cases of the FBI » mais aussi quelques œuvres de Stephen King.

Alan Wake 2: une préquelle est-elle en développement?

Ces dernières années, il y a eu de nombreuses rumeurs sur un successeur potentiel, mais aucune annonce officielle de préquelle n’a été faite à ce jour. Mais maintenant, il y a un nouvel espoir pour tous les fans. La journaliste Jeff Grubb a prononcé la phrase suivante sur un livestream récemment:

« J’ai entendu dire que Remedy Alan développerait Wake 2 avec Epic. »

Il aurait donc dû y avoir une « guerre des enchères » pour « Alan Wake 2 », qu’Epic Games a finalement pu gagner. Il semble donc qu’un successeur apparaîtra.

Nous soupçonnons qu’un « Alan Wake 2 » apparaîtra principalement pour les nouvelles consoles PS5 et Xbox Series X / S ainsi que pour le PC, si le message s’avère vrai. On sait que Remedy Entertainment travaille actuellement sur cinq nouveaux projets et l’année dernière, grâce à Control, a connu une année record. Remedy n’a pas encore publié de déclaration officielle sur la question actuelle.

© Microsoft / Remedy Entertainment

Selon le journaliste, les projets d’Epic de financer de nouveaux jeux de cette manière sont une réponse aux critiques de leur stratégie précédente consistant à acquérir des droits de distribution exclusifs pour des jeux sur le point de sortir. Un titre comme « Alan Wake 2 » ne serait réalisé qu’en rejoignant Epic Games. Cela donnerait à l’éditeur une bonne explication sur les raisons pour lesquelles l’action-aventure pourrait être disponible exclusivement dans Epic Games Store au moment de sa sortie.