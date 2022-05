Alan Ritchson signe un contrat de trois films avec Amazon après le succès de Reacher

Amazon Studios veut plus d’Alan Ritchson d’où cela vient. Suite au succès retentissant de la série Prime Video Atteindre, qui présente Ritchson dans le rôle principal, il a été annoncé qu’Amazon avait signé un nouveau contrat avec l’acteur pour qu’il joue dans trois longs métrages. Une déclaration de la responsable d’Amazon Studios, Jennifer Salke, a été publiée annonçant le nouveau partenariat, que vous pouvez lire ci-dessous, avec l’aimable autorisation de The Hollywood Reporter.

« Atteindre a dépassé nos attentes les plus folles, et la performance captivante d’Alan a joué un rôle énorme dans le succès de la série. Nous ne pourrions pas être plus ravis de continuer à développer notre relation et de partager ce qui sera certainement des performances plus brillantes avec notre public mondial Prime Video.

Ritchson a déjà joué une version live-action d’Aquaman sur Smallville des années avant que Jason Momoa ne reprenne le rôle du DCEU. Il peut également être reconnu pour son rôle dans la série télévisée Etat de la montagne bleue avec sa suite de film. Plus récemment, l’acteur a joué le rôle de Hawk dans la série HBO Max Titansayant depuis quitté la série avant de jouer dans Atteindre. Sur grand écran, Ritchson est connu pour jouer Raphael dans Michael Bay’s Tortues Ninja Teenage Mutant films et a joué un rôle dans Hunger Games: L’Embrasement. Il a fait ses débuts en tant que réalisateur avec le film Dark Web : Cigale 3301.

Ritchson a assumé son rôle le plus populaire à ce jour en tant que chef de file dans Atteindre, qui a fait ses débuts sur Prime Video en février. La série est basée sur Lee Child’s Jack Reach série de livres et a reçu des éloges pour son casting, car de nombreux fans pensent que Ritchson ressemble à la façon dont le personnage est décrit dans le matériel source. La série a rapidement rencontré le succès, recueillant de bonnes critiques en plus d’une audience très élevée, devenant la première série Prime Video à figurer en tête du classement Nielsen en streaming. La saison 2 a depuis été commandée chez Prime Video.

Reacher reviendra pour la saison 2





Amazon Prime Vidéo

Précédemment, Atteindre Le showrunner Nick Santora a expliqué pourquoi Alan Ritchson est parfait en tant que Jack Reacher. Il a expliqué à quel point c’était un personnage très difficile à lancer, car il fallait quelqu’un qui non seulement pouvait obtenir le look que les fans attendaient, mais qui pouvait également transmettre de manière convaincante l’intelligence de Jack. Ritchson avait fait forte impression avec son audition, et bien que le Atteindre L’équipe a continué à filtrer d’autres acteurs pour être sûrs, ils ont réalisé qu’ils avaient trouvé leur homme.





« C’est un casting de personnages difficile. Don Granger, un producteur de ce projet, le dit tout le temps, ‘Lee Child a écrit un personnage qui n’existe pas dans le monde réel.’ C’est la personne la plus grande du monde. C’est la personne la plus intelligente du monde. Il peut être incroyablement courageux, incroyablement intelligent et incroyablement drôle. Je n’ai jamais rencontré cette personne dans le monde réel, donc c’était un processus de casting difficile. Nous Nous avons vu une poignée d’acteurs incroyablement talentueux pour Reacher. Nous avons vu Alan lire et nous avons continué à chercher, mais il était toujours là, dans notre base de données. Nous sommes finalement revenus et avons dit : « Regardons à nouveau Alan. » Les acteurs qui ont auditionné pour ce rôle étaient si bons que bravo à Alan pour avoir décroché le rôle. Il ne l’a pas emporté sur les amateurs. Il l’a emporté sur des acteurs vraiment talentueux et chevronnés.

La saison 2 n’a pas de date de sortie, mais vous pouvez regarder la saison 2 de Atteindre sur Prime Vidéo.





