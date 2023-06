Alan Ritchson de Reacher jouera dans une comédie familiale de vacances d’Adam Shankman

Alan Richson renouvelle sa collaboration avec Amazon pour un nouveau projet, juste après la première de X rapide, où il a joué aux côtés de Vin Diesel. Ritchson dirigera le film L’homme au sac, une comédie familiale à venir se déroulant autour de la période des fêtes. Le film sera réalisé par Adam Shankman, basé sur un scénario d’Allan Rice selon Deadline.





L’homme au sac, actuellement en préparation chez Amazon Studios, tisse une histoire intrigante suite au vol du sac magique du Père Noël. L’intrigue s’épaissit alors que le Père Noël recourt à sa liste coquine pour demander l’aide d’un ancien délinquant, Vance, joué par Ritchson. Vance, aux côtés de sa fille, le Père Noël, et d’une équipe d’elfes excentriques, se lance dans une mission pour récupérer le sac volé, mettant en scène ce qui pourrait être le braquage le plus important de sa vie pour s’assurer que Noël est sauvé.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Le film relève du contrat d’acteur de trois images de Ritchson avec Amazon Studios, renforçant ainsi sa relation avec le géant du streaming en ligne. Notamment, la production de « The Man with the Bag » sera gérée par une équipe de producteurs expérimentés, dont Lawrence Grey, Ben Everard, Reg Tigerman, Dan Spilo et Ritchson lui-même.

Ritchson est largement connu pour son rôle principal dans Atteindreune série basée sur Lee Child’s Jack Reach des romans. Cette série originale d’Amazon s’est fait une place parmi les abonnés Prime Video car c’est l’une des émissions les plus regardées de la plate-forme. De ce fait, il a pu atteindre la première place du classement hebdomadaire du streaming de Nielsen, ce qui en fait la première émission Prime Video à le faire. Fort du succès de sa première saison, Amazon Studios a donné le signal de départ à la deuxième saison.

CONNEXES: Alan Ritchson imaginé comme Guile dans Street Fighter Movie Fan Art





Ritchson n’est pas que du muscle

Studios Amazon

En plus de son travail avec Amazon, les projets actuels et à venir de Ritchson sont divers et remarquables. Il a récemment joué Aimes dans X rapide, le nouveau chef de l’agence secrète de Mr. Nobody. L’acteur a également terminé la deuxième saison de la photo de la Seconde Guerre mondiale de Reacher et Guy Ritchie Le ministère de la guerre sans gentillesse pour Black Bear International. Les cinéphiles peuvent s’attendre à le voir jouer aux côtés d’Hilary Swank dans le drame de Lionsgate Ordinary Angels, qui sortira le 13 octobre.

Adam Shankman, le réalisateur de L’homme au sac, possède un solide portefeuille de films qu’il a réalisés et produits. Son travail récent comprend la réalisation de la suite de Enchanté intitulé Désenchanté pour Disney +. Shankman a également réalisé d’autres projets bien connus, tels que Laque pour les cheveux, Faire tomber la maison, Marcher pour se souvenir, et Le planificateur de mariage.

Ritchson et Shankman sont tous deux représentés par des agences leaders du secteur. Ritchson est représenté par WME, Industry Entertainment et Hansen, Jacobson, Teller. Pendant ce temps, Shankman est représenté par UTA et Sloane, Offer, Weber & Dern. Allan Rice, le scénariste de The Man with the Bag, est représenté par A3 Artists Agency, Tigerman Management et Jackoway Austen Tyerman.