Alan Rickman célébré par les fans sur Robin Hood: Prince of Thieves 30th Anniversary

Il y a des moments où un certain acteur fait des tendances sur Twitter et vous ne savez pas pourquoi, alors vous lisez certains des messages et certains souvenirs reviennent. Aujourd’hui est un de ces jours où Robin des Bois : Prince des voleurs a 30 ans, mais à part la chanson de Bryan Adams qui a semblé rester dans les charts pendant plus de la moitié de ce temps, c’est le regretté Alan Rickman dont les fans ont le plus tweeté, grâce à un article commémorant – ou peut-être devrait-il l’être compatir – l’anniversaire du film. Alors que le film a été un énorme succès en 1991, un article du Royaume-Uni Le gardien Le journal a fait l’erreur de qualifier le film de « succès sans joie qui devrait rester dans les années 90 ». Eh bien, beaucoup de fans de Rickman n’allaient pas laisser ça, n’est-ce pas ?

Contrairement aux Robin des Bois moulant du passé, Kevin Costner a apporté à l’écran une version beaucoup plus dure, plus brutale et pas aussi légère et aérée que celle d’Errol Flynn. C’était Robin des Bois pour un public moderne (à l’époque), et quelque chose comme un précurseur du type de récit granuleux qui deviendrait monnaie courante une décennie plus tard. Épique à l’échelle, mais pas sans défauts, le film a été un énorme succès, donnant à Costner un double succès à la suite de son passage tout aussi épique et oscarisé de Dance avec les loups. Cependant, même si Costner était la star, il y avait deux choses qui se sont avérées plus grandes que lui.

La première d’entre elles était une petite chanson du nom de Tout ce que je fais (je le fais pour toi) interprété par le rockeur canadien Bryan Adams et à ne pas confondre avec cet autre hit sans fin, amoureux des brackets, Je ferais n’importe quoi pour l’amour (mais je ne ferai pas ça) par Meat Loaf quelques années plus tard. La chanson, qui a duré à peu près aussi longtemps que le générique de fin du film, est sortie juste avant le film et a semblé rester dans les charts aussi longtemps qu’il a fallu aux bébés pour obtenir leur maîtrise. La chanson a occupé la place de numéro 1 dans les charts britanniques pendant seize semaines consécutives, décrochant un record qu’elle détient toujours aujourd’hui en tant que plus longue durée passée au sommet des charts. Aux États-Unis, c’était une histoire similaire, avec la chanson accrochée au numéro 1 pendant sept semaines sur le graphique combiné radio-play/ventes, mais dix-sept semaines sur le graphique des ventes uniquement.

En dehors de cela, il y avait une autre chose qui faisait du film ce qu’il était ; L’explosion absolue de Rickman d’une performance en tant que méchant shérif de Nottingham. Camper comme ces méchants ont besoin, Alan Rickman emporta avec lui un petit Hans Gruber avec lui alors qu’il voyait ses complots et ses plans continuellement déjoués par le hors-la-loi épris de flèches. Dans un tour de force qui risquait grandement de laisser les autres membres de la distribution sans nulle part où aller, Rickman a dominé chaque scène dans laquelle il est apparu, mâchant le paysage alors qu’il se frayait un chemin et aboyait autour du plateau avec l’enthousiasme de quelqu’un qui savait se jeter à fond dans un rôle.

Le nom de Rickman a commencé à devenir populaire à la suite d’un article décrivant le film à l’occasion de son anniversaire marquant. Le gardien le journal a publié l’histoire, qualifiant le film de » gâchis sombre et chaotique « , qui aurait peut-être été autorisé à passer, s’ils n’avaient pas vérifié le nom de Rickman en disant: » il est difficile de savoir s’il faut le féliciter d’avoir intensifié si vivement ou qu’il soit maudit pour avoir représenté les instincts les plus bas et les plus laids du film. » Les fans de Rickman n’allaient tout simplement pas le supporter et faire connaître leurs sentiments.

Une autre prise de film horrible. Si vous n’avez pas eu de plaisir à regarder Alan Rickman, je suis désolé pour vous https://t.co/4OXTV8bUhd – Royalston (@RoyalstonDesign) 14 juin 2021

Alan Rickman dans Prince of Thieves était la joie incarnée ! Va-t’en et fais bouillir ta tête ! https://t.co/8h7gsZbpQe – Nat 💕🐶∞ (@UllNeverBeAGOD) 14 juin 2021

Alan Rickman était clairement dans un film différent, ce qui rendait le tout tellement agréable à regarder. – Robert Gogloza (@RobsGogs) 14 juin 2021

Un autre classique… Tellement doux ❤️❤️ Rappelle des souvenirs d’Alan Rickman – Laura (@LauraLoo0405) 14 juin 2021

J’espère que le fantôme d’Alan Rickman donnera à ce type *l’enfer*. pic.twitter.com/OokhXVGmBD – Richard (@ProbablyADick) 14 juin 2021

Es tu fou? J’ai adoré ce film. C’était mon introduction à Alan Rickman – il était tout à fait brillant… « Je vais vous couper le cœur avec une cuillère! » https://t.co/gHZWQOUJSa – Rose (@realityrose) 14 juin 2021

Quiconque ne trouve pas de joie dans le shérif de Nottingham super martelé d’Alan Rickman a ma pitié – Andrew Claydon (@andrew_claydon) 14 juin 2021

Pour ma part, je suis d’accord avec le sentiment et je ressens maintenant le besoin de revivre le film le jour de son anniversaire pour se rappeler à quel point Rickman a mis dans son rôle. Le film avait des défauts comme tous les films, mais Rickman, avec ce camée du seul et unique Sean Connery, valait l’argent à lui seul, le reste n’est qu’un joli petit paquet dans lequel il doit être enveloppé.