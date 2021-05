Alan Moore annonce de nouveaux projets ambitieux: un recueil d’histoires courtes et une saga fantastique en cinq volumes

« Je suis plein de fiction » a déclaré le prestigieux scénariste britannique dans l’annonce publiée en exclusivité par ‘The Guardian’ du contrat qui a signé avec la maison d’édition Bloomsbury, célèbre pour la publication originale de la saga de ‘Harry Potter’. A 67 ans et définitivement retiré du monde de la bande dessinée, Moore a montré avec sa monumentale «Jérusalem» (et son premier scénario pour le cinéma) qu’il avait encore des choses à raconter.

Selon ‘The Guardian’, le contrat que l’auteur de «Watchmen» a signé avec Bloomsbury porte sur une somme substantielle à six chiffres, et le conduira à publier deux ouvrages avec eux, à commencer par «Illuminations», qui sortira en magasin à l’automne 2022. Il s’agit d’un recueil de nouvelles aux thèmes variés, allant des quatre cavaliers de l’Apocalypse à la théorie physico -philosophique du cerveau de Boltzmann, une entité hypothétique consciente de soi.

Selon Bloomsbury, ce recueil d’histoires est «d’une originalité éblouissante et débordant d’énergie». L’éditeur déclare qu’il s’agit « d’une sélection de contes séduisants et superbement conçus qui révèlent toute la puissance de l’imagination et de la magie. »Plus ambitieux et peut-être même plus personnel est cependant l’autre œuvre que couvre ce contrat.

« Long London »: cinq volumes d’un Londres alternatif

« Long London » arrivera en 2024, et de la même manière que « Jérusalem » est entrée à Northampton (la ville natale de Moore) vue à travers le prisme très personnel de son auteur, elle dépeint Londres. Nous visiterons la ville de la version de 1949 qui connaissait l’histoire à une version «au-delà de notre connaissance», selon Bloomsbury. L’éditeur parle d ‘ »un tour de force de magie et d’histoire « .

Moore lui-même a fait référence à cette nouvelle perspective littéraire qui s’ouvre devant lui en déclarant que «je ne pourrais pas être plus heureux avec la nouvelle maison que j’ai trouvée à Bloomsbury: un éditeur indépendant presque légendaire avec un catalogue spectaculaire et un engagement farouche à l’expansion. empire du mot « . Oui il conclut par une prédiction: « J’ai le sentiment que ce sera un partenariat très productif. »