Alamo Drafthouse ouvrira cinq nouveaux cinémas après sa faillite

L’Alamo Drafthouse sort du bord de l’extinction. La chaîne de théâtre populaire a dû déposer le bilan du chapitre 11 plus tôt cette année. Mais ils ont dépassé cela et cherchent à se développer. La société a officiellement annoncé son intention d’ouvrir cinq nouveaux emplacements au cours de l’année prochaine après avoir connu un week-end très réussi sur le plan financier.

Alamo Drafthouse a officiellement annoncé la fin de son dépôt au chapitre 11. Sa cession à Altamont Capital Partners a été finalisée. Cette annonce intervient alors que l’Alamo Drafthouse a eu son plus gros week-end au box-office depuis le début de la pandémie, y compris un grand retour de son emplacement à Los Angeles qui a vu des spectacles à guichets fermés pour tous les films et toutes les séances pour tout le week-end du Memorial Day du vendredi au lundi. Le PDG d’Alamo Drafthouse, Shelli Taylor, a déclaré ceci dans un communiqué.

« Nous sommes ravis de rouvrir des cinémas à travers le pays et d’accueillir à nouveau le public pour une expérience cinématographique sans précédent avec des films que nous attendons avec impatience depuis plus d’un an maintenant. Nous sommes très reconnaissants envers nos incroyables partenaires d’Altamont et de Fortress, qui sont complètement alignés avec notre vision de la croissance d’Alamo Drafthouse. C’est incroyablement excitant de revenir sur cette voie afin que nous puissions apporter l’expérience Alamo Drafthouse à de nouveaux emplacements à travers le pays, y compris nos tout premiers emplacements à Manhattan, St. Louis et DC «

En ce qui concerne les nouveaux emplacements, cinq nouveaux emplacements Drafthouse arriveront à Manhattan, Staten Island et St. Louis, ainsi que deux à Washington DC L’emplacement très attendu de Manhattan à New York à l’automne. Le théâtre de 14 salles de Lower Manhattan abritera également The Press Room, un tout nouveau musée, une imprimerie typographique, un bar et un espace événementiel. Le fondateur et président exécutif Tim League avait ceci à dire à ce sujet.

« La salle de presse présentera une collection étonnante qui servira de musée de l’histoire du cinéma et de la publicité. Et avec 14 écrans, nous serons en mesure de soutenir les ouvertures importantes à New York d’une vaste gamme de films. Nous sommes tellement excités et J’ai hâte que les cinéphiles new-yorkais voient ce que nous leur réservons dans notre cinéma de Lower Manhattan. »

Bien qu’il ne soit pas aussi grand que les titans de l’industrie tels que AMC ou Regal, Alamo Drafthouse avait régulièrement développé son activité avant la pandémie. Avec plus de 30 sites à son actif avant la fermeture des cinémas pendant une grande partie de l’année dernière, la chaîne basée au Texas a été une pionnière dans l’expérience théâtrale améliorée que de nombreux cinémas ont depuis adoptée.

Heureusement, le box-office commence à rebondir de manière significative, ouvrant la voie à la reprise des cinémas. Un endroit calme, partie II a récemment eu un week-end d’ouverture massif, le plus grand pour n’importe quel film depuis la fermeture effective de l’industrie en mars 2020. Une énorme liste de superproductions, y compris F9, veuve noire, yeux de serpent et Space Jam : un nouvel héritage, entre autres, s’assurer que nous aurons une vraie saison de cinéma d’été cette année. Pour une liste complète des emplacements Alamo Drafthouse et des dates de réouverture, rendez-vous sur Drafthouse.com.

Sujets : Salles de cinéma, Mondo