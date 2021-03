Alamo Drafthouse dépose son bilan, le sort de la chaîne de théâtre reste incertain

Le secteur du cinéma vient de subir un autre revers. La chaîne de théâtre populaire Alamo Drafthouse a officiellement déposé son bilan. Le dépôt du chapitre 11 intervient après une année difficile au cours de laquelle la plupart des cinémas du pays ont été fermés pendant des mois, les affaires ne revenant qu’une fois qu’elles ont rouvert. Avec cela, la chaîne basée au Texas a dû prendre des mesures drastiques pour survivre.

Altamont Capital Partners a conclu un accord d’achat et rachètera la société. Le dépôt de bilan faisait partie de l’accord. Altamont avait été un ancien investisseur dans le Drafthouse, qui est connu pour offrir des repas et des expériences uniques au-delà de ce pour quoi un cinéma typique est connu. Fortress Investment Group est également impliqué dans l’achat. Le PDG d’Alamo Drafthouse, Shelli Taylor, avait ceci à dire dans un communiqué.

« Alamo Drafthouse a connu l’une de ses années les plus réussies de l’histoire de la société en 2019 avec le lancement de son premier chiffre d’affaires au cinéma et au box-office de Los Angeles qui a surpassé le reste de l’industrie. Nous sommes ravis de travailler avec nos partenaires d’Altamont Capital Partners et Fortress Investment Group pour continuer sur cette voie de croissance de l’autre côté de la pandémie, et nous voulons nous assurer au public que nous ne prévoyons aucune perturbation de nos activités et aucun impact sur les opérations de franchise, les employés et les clients de nos sites qui sont actuellement en fonctionnement. »

Tim League, le fondateur et ancien PDG d’Alamo Drafthouse, restera une partie de l’entreprise. Il fait partie du groupe achetant les actifs de la société. League a été remplacé en tant que PDG par Shelli Taylor en avril 2020. Dans le cadre des retombées de la faillite, plusieurs sites de la chaîne devraient fermer. L’un des emplacements fermés est The Ritz, l’un des sites phares de la chaîne situé au cœur du centre-ville d’Austin, au Texas. La nouvelle a été confirmée via un message sur le site Web de Drafthouse, la chaîne disant ce qui suit.

« À nos invités, merci pour votre soutien continu … Nous nous assurerons que toutes nos séries phares trouveront une nouvelle maison dans un autre cinéma Austin Alamo Drafthouse, et que l’esprit et la personnalité du Ritz perdureront. Pour les membres de l’équipe qui ont construit et soutenu le Ritz, merci, merci, merci. Vous, votre sueur et vos passions sont ce qui a fait de l’Alamo Drafthouse au Ritz une maison unique et merveilleuse pour tant de communautés à Austin. «

La chaîne de cinéma continuera ses activités pendant la procédure de faillite, des changements sont sûrement en cours. Bien que le Drafthouse ne soit pas aussi grand que AMC ou Regal, l’entreprise se portait bien et se développait avant 2020. C’est un exemple de tout ce que l’industrie du cinéma a souffert au cours des 12 derniers mois. Alamo Drafthouse et d’autres théâtres ont essayé de stimuler de manière créative des affaires, mais ces efforts ne se sont pas avérés trop fructueux.

AMC, la plus grande chaîne de théâtre aux États-Unis, évite la faillite depuis des mois. L’entreprise a dû lever des millions pour l’éviter, et ils restent des milliards endettés. Cette nouvelle a déjà été rapportée par Variety.

