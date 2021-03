Alamo Drafthouse annonce la réunion du Seigneur des Anneaux pour soutenir les cinémas locaux

Alamo Drafthouse réunit le casting du Seigneur des anneaux en l’honneur du 20e anniversaire du premier volet de la trilogie. En 2021, Le Seigneur des anneaux: la communauté de l’anneau créé dans les salles de cinéma, lançant ce qui allait devenir une franchise de films à succès immensément. 20 ans plus tard, les trois films seront projetés dans les salles avec des sessions de questions / réponses supplémentaires avec les stars originales à suivre après chaque projection.

Hébergé par Stephen Colbert, l’événement de trois semaines comprendra des apparitions spéciales de Sean Astin, Cate Blanchett, Orlando Bloom, Billy Boyd, Ian McKellen, Dominic Monaghan, Viggo Mortensen, Andy Serkis, Liv Tyler, Elijah Wood et le réalisateur Peter Jackson. Dans un communiqué adressant l’actualité, Wood explique pourquoi il a rapidement accepté de participer aux retrouvailles.

« L’une des expériences qui me manquent le plus au cours de cette dernière année, au-delà de faire des câlins à mes amis et de voyager, est d’être assis dans une salle de cinéma sombre et d’anticiper avec impatience une nouvelle expérience cinématographique », a déclaré Wood, qui a dirigé la charge de l’assemblage du reste du film. acteurs et équipe. « Quand Tim [League] avec l’idée que nous pourrions nous regrouper pour apporter un soutien indispensable aux théâtres indépendants du monde entier, j’ai sauté sur l’occasion d’aider. «

Le contenu des questions-réponses pour les retrouvailles sera dans un premier temps exclusif aux projections en salles de la nouvelle remasterisation 4K de Le Seigneur des Anneaux trilogie. Alamo Drafthouse rendra également les présentations de questions-réponses disponibles pour tous les théâtres du monde entier entièrement gratuitement dans le cadre de leur nouvelle campagne «Soutenir les cinémas locaux». Des événements futurs avec d’autres réunions de distribution, des interviews de réalisateurs et des regards dans les coulisses de films emblématiques seront également produits.

«Nous sommes extrêmement convaincus qu’après le COVID, la demande refoulée pour la magie du cinéma sera très forte et que l’industrie reviendra et prospérera», déclare Tim League, fondateur et président exécutif d’Alamo Drafthouse. «En attendant, nous sommes reconnaissants à Peter Jackson, aux gracieux membres de la distribution participante, et à Stephen Colbert d’avoir participé à ces événements très spéciaux et d’avoir permis aux fans de découvrir ces films incroyables sur grand écran dans des salles sûres et ouvertes.

Commençant par La communauté de l’anneau le 25 mars, la première projection mettra en vedette Sean Astin, Billy Boyd, Dominic Monaghan et Elijah Wood lors de la session de questions-réponses suivante. La semaine prochaine, le 1er avril, Les deux tours sera suivi d’une séance de questions-réponses avec Cate Blanchett, Orlando Bloom, Viggo Mortensen et Liv Tyler, tout se termine avec Retour du roi le 8 avril avec les stars invitées Peter Jackson, Ian McKellen et Andy Serkis.

Les trois le Seigneur des Anneaux les films ont collectivement rapporté près de 3 milliards de dollars au box-office, ce qui les place parmi les franchises de films les plus réussies de tous les temps. Basé sur Le Seigneur des Anneaux roman de JRR Tolkien, les trois films sont sortis consécutivement en 2001, 2002 et 2003. Une nouvelle adaptation de série télévisée n’est pas en cours chez Amazon, mais elle ne sera pas liée à la série de films de Jackson.

Pour soumettre des questions pour l’événement Q&R, vous pouvez les publier sur Twitter en utilisant le hashtag # LOTR20 jusqu’au 10 mars. Vous pouvez récupérer vos billets et obtenir des informations supplémentaires sur le site officiel d’Alamo Drafthouse.

LA COMMUNAUTÉ DE L’ANNEAU – à partir du 25 mars

Avec Sean Astin, Billy Boyd, Dominic Monaghan et Elijah Wood.

LES DEUX TOURS – à partir du 1er avril

Avec Cate Blanchett, Orlando Bloom, Viggo Mortensen et Liv Tyler.

RETOUR DU ROI – à partir du 8 avril

Avec Peter Jackson, Ian McKellen et Andy Serkis.

