Aladdin 2 idées maintenant lancées, le réalisateur Guy Ritchie révèle

Directeur Guy Ritchie a fourni une mise à jour sur le développement de la suite de Disney, Aladdin 2. S’adressant à Collider, Ritchie a déclaré qu’ils « lancent » maintenant des idées pour le suivi de l’action en direct. Cependant, alors que le projet a été officiellement annoncé comme allant de l’avant, Ritchie a ajouté que Aladdin 2 est toujours dans une sorte de situation de type « attendre et voir ».





« J’aimerais beaucoup. Je ne peux pas vous dire à quel point j’ai apprécié cette expérience. C’était une expérience géniale. Tout ce truc Disney, comme vous pouvez l’imaginer, est une tenue tellement professionnelle. Juste de ce point de vue, c’était tellement amusant. J’aimerais beaucoup, nous allons attendre et voir. Nous avons lancé des idées depuis un certain temps maintenant, mais ce serait bien de le faire, ce serait bien d’y retourner.

Sorti en 2019, Aladdin est un récit en direct du film d’animation bien-aimé de Disney de 1992 et raconte l’histoire d’un gamin des rues nommé Aladdin qui tombe amoureux d’une princesse Jasmine et se lie d’amitié avec un génie qui exauce les vœux. Réalisé par Guy Ritchie à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec John August, Aladdin met en vedette Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott, Marwan Kenzari, Navid Negahban, Nasim Pedrad et Billy Magnussen, et a été un succès majeur pour la Maison de la souris, rapportant plus d’un milliard de dollars dans le monde.

Idées de tracé et idées pour Aladdin 2 restent actuellement un secret bien gardé et sont enfermés dans la grotte des merveilles.





Will Smith reviendra en tant que génie dans Aladdin 2

Malgré les récentes controverses, à savoir The Slap Heard Around the World, Ritchie a été catégorique sur le fait que l’oscarisé Will Smith reviendra en tant que Génie dans le Aladdin suite. « Je n’aurais aucun problème à choisir Will Smith dans quoi que ce soit, car, comme je l’ai dit, il était juste le putain de parfait gentleman », a récemment déclaré le cinéaste lorsqu’on lui a demandé si Smith serait de retour.

Des rapports récents ont également affirmé depuis que Smith serait de retour en bleu pour Aladdin 2déclarant même que le Génie « jouera un » rôle encore plus important « dans la suite que dans le film de 2019 ».

Pour l’instant, Guy Ritchie a du pain sur la planche, avec la prochaine sortie du réalisateur, Opération Fortune : Ruse de guerrequi doit maintenant atterrir dans les salles le 3 mars. Mettant en vedette la superstar du film d’action Jason Statham et la star de Parks and Recreation Aubrey Plaza, Opération Fortune : Ruse de guerre (anciennement intitulé Cinq Yeux) trouve The Stath dans le rôle du super espion Orson Fortune, qui doit traquer et arrêter la vente d’une nouvelle technologie d’armes mortelle utilisée par le courtier d’armes milliardaire Greg Simmonds.

Ritchie continuera d’amener l’action dans L’accord avec Jake Gyllenhaal et Dar Salim, qui suit Gyllenhaal dans le rôle du sergent John Kinley, qui retourne en Afghanistan déchiré par la guerre pour sauver l’interprète qui lui a autrefois sauvé la vie. Mais ce n’est pas tout, avec Ritchie également dû au film d’action de la Seconde Guerre mondiale Le ministère de la guerre sans gentillesse. Avec Henry Cavill, Eiza González, Alan Ritchson et Henry Golding Le ministère de la guerre sans gentillesse s’inspire d’événements réels et suivra les stratégies de la Seconde Guerre mondiale conçues par le Premier ministre britannique Winston Churchill et le créateur et auteur de James Bond Ian Fleming.

Ainsi, en attendant l’arrivée de Aladdin 2il y a beaucoup à attendre pour les fans de Guy Ritchie.