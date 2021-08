Al Roker plaisante sur les critiques qui disent qu’il est trop vieux pour couvrir Ida : « Essayez de suivre »

AUJOURD’HUI, le météorologue Al Roker a signalé depuis la Nouvelle-Orléans que l’ouragan Ida a touché terre dans le sud-est de la Louisiane dimanche en tant que tempête de catégorie 4.

Le météorologue vétéran est devenu un sujet tendance sur Twitter lorsque les téléspectateurs se sont tournés vers les médias sociaux pour exprimer leur inquiétude pour Roker, 67 ans, couvrant la tempête en raison de son âge.

« Sortez Al Roker, 67 ans, de cet ouragan », a écrit un utilisateur.

« Al Roker devient trop vieux dans la tempête NBC ! Il a 67 ans ! Je suis sûr que Rocker a 40 ans et adore ça ! » a commenté un autre.

Roker a répondu aux commentaires avec une publication sur Instagram, faisant savoir aux téléspectateurs que lui et son équipe sont en sécurité.

« Pour tous ceux qui s’inquiétaient pour moi sur #lakepontchartrain couvrant #Ida a) Je me suis porté volontaire pour le faire. Une partie du travail. b) Mon équipe et moi étions en sécurité et nous sommes de retour à notre hôtel et c) pour ceux qui pense que je suis trop vieux pour [sic] fais ça, essaie de suivre », a-t-il écrit.

Dans une comparution de suivi sur « The Sunday Show with Jonathan Capehart » de MSNBC de la Nouvelle-Orléans, Roker a de nouveau informé les téléspectateurs sur sa sécurité, affirmant que lui et son équipe avaient quitté le lac Pontchartrain parce que « l’eau montait si vite que nous allions être piégés là-bas ».

Roker a également profité de son apparition pour s’adresser aux critiques qui ont déclaré qu’il était trop vieux pour faire un reportage au milieu du temps dangereux.

« Je me suis porté volontaire pour venir ici. Je le fais depuis 40 ans », a-t-il déclaré. « Nos équipages, nous nous assurons tous que nous sommes en sécurité, et nous n’allons pas faire quelque chose pour nous mettre en danger. Autant j’aime la météo et j’aime NBC, je ne vais pas risquer ma vie pour cela . »

Il a poursuivi: « Deuxièmement, ‘Eh bien, il est trop vieux pour faire ça’? Eh bien, hé, va te faire foutre. D’accord? Et essaie de suivre. Continue, d’accord? » plaisanta-t-il. « Ces jeunes punks. Je viendrai après eux. Je les laisserai tomber comme un sac de terre. »

L’ouragan Ida a touché terre le long de la côte du golfe près de Port Fourchon, le port le plus au sud de la Louisiane, dimanche, à l’occasion du 16e anniversaire du passage de l’ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans.

Ida est une puissante catégorie 4 avec des vents soutenus de 150 mph. Le président Joe Biden a déployé des ressources d’intervention d’urgence de la FEMA dans la région, alors que le National Hurricane Center mettait en garde contre les « dommages catastrophiques du vent » et les ondes de tempête « extrêmement mortelles ».

Actuellement, quelque 212 000 personnes sont sans électricité à la Nouvelle-Orléans. La tempête devrait s’affaiblir rapidement une fois qu’elle touchera la terre et se déplacer vers l’intérieur des terres vers des parties de la Louisiane et du Mississippi lundi. Sa trajectoire actuelle montre que la tempête se déplace vers le nord-est vers le milieu de la semaine.