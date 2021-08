Al Roker partage un clip en coulisses d’une « matin sauvage » avant l’arrivée de l’ouragan Ida

Al Roker et l’équipe 45secondes.fr sont à la Nouvelle-Orléans pour couvrir l’ouragan Ida, une tempête de catégorie 4 potentiellement catastrophique qui devrait toucher terre en Louisiane ce dimanche.

Avant de faire un reportage en direct de la côte du lac Pontchartrain dimanche AUJOURD’HUI, Al a partagé un clip sur Instagram de son environnement, y compris des vagues massives qui lui tombent dessus et les vents de la tempête, qui ont déjà atteint une vitesse maximale soutenue de 150 mph.

« C’est une matinée folle ici à #neworleans le long de #lakepontchartrain alors que nous attendons #ida qui sera très probablement l’une des 5 terres les plus fortes des États-Unis », a-t-il légendé la vidéo.

Al Roker fait un reportage depuis la Nouvelle-Orléans avant l’arrivée de l’ouragan Ida. AUJOURD’HUI

Les fans d’Al n’ont pas tardé à lui envoyer leurs meilleurs vœux, y compris l’ancienne co-présentatrice de 45secondes.fr, Katie Couric, qui a commenté : « Soyez en sécurité là-bas Al !!! » sur son poste. Hoda Kotb de 45secondes.fr a également partagé son soutien en publiant une photo des coulisses du météorologue bien-aimé sur sa page Instagram. Il le montrait dans l’eau jusqu’aux genoux devant un ciel sombre.

« Soyez prudent, mon pote xoxo », a écrit Hoda.

En fait, tant de gens étaient tellement préoccupés par Al qu’il a posté une vidéo de suivi depuis sa chambre d’hôtel pour montrer qu’il est en sécurité.

« Pour tous ceux qui s’inquiétaient pour moi sur #lakepontchartrain a) Je me suis porté volontaire pour le faire. Une partie du travail. b) Mon équipage et moi étions en sécurité et nous sommes de retour à notre hôtel et c) pour ceux qui pensent que je ‘ Je suis trop vieux pour faire ça, essaie de suivre », a-t-il légendé un clip de lui enlevant ses bottes de pluie dans sa baignoire.

Dans le segment de dimanche matin, Al a expliqué qu’Ida avait déjà atteint des vents de 150 mph. « C’est une bête et ça devient de plus en plus fort », a-t-il déclaré à Willie Geist de Sunday 45secondes.fr. Le National Hurricane Center a mis en garde contre les « dommages catastrophiques du vent » et les ondes de tempête « extrêmement mortelles », lorsqu’une tempête pousse un plan d’eau à s’élever au-delà de la marée normale.

Ida devrait toucher terre en fin de matinée dimanche ou en début d’après-midi. Si la vitesse du vent atteint 157 miles par heure, la tempête sera considérée comme une catégorie 5. Seules quatre tempêtes ont touché terre dans la zone continentale des États-Unis en tant qu’ouragan de catégorie 5 au siècle dernier, selon NBC News.

Lundi, la tempête devrait se déplacer vers l’intérieur des terres au-dessus de la Louisiane et du Mississippi et s’affaiblir rapidement une fois qu’elle touchera la terre. Des tornades peuvent apparaître du dimanche au lundi du sud-est de la Louisiane jusqu’à l’ouest de la Floride.

Ce jour-là, il y a 16 ans, l’ouragan Katrina, un ouragan de catégorie 5, a dévasté la Nouvelle-Orléans, causant des milliards de dégâts et de nombreuses pertes en vies humaines. En prévision de la destruction de l’ouragan Ida. Le président Biden a déployé des ressources d’urgence de l’Agence fédérale de gestion des urgences dans la région.

