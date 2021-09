Al Roker partage les détails des funérailles du météorologue de 45secondes.fr, Willard Scott

Al Roker a eu une journée difficile hier, assistant aux funérailles de son ami de longue date et mentor, le météorologue d’aujourd’hui Willard Scott, qui est tombé à l’occasion du 20e anniversaire du 11 septembre. Al a publié des photos du programme du service funéraire, qui présentaient une photo souriante de Scott tenant un parapluie sur sa couverture, ainsi qu’un message sincère.

« J’ai assisté à la #célébration #homegoing de #willardscott. Ce fut une journée émouvante en plus du #20thanniversary de #911 et du décès de la maman de @debrobertsabc, Ruth Roberts il y a 6 ans », a-t-il écrit sur Instagram, faisant référence à sa femme Deborah Roberts ‘ mère.

Scott, un météorologue légendaire qui a travaillé pour NBC pendant 65 ans, est décédé paisiblement à l’âge de 87 ans plus tôt ce mois-ci. Connu pour avoir lancé la tradition de souhaiter aux centenaires un joyeux 100e anniversaire à l’antenne, la personnalité hors normes de Scott en a fait un favori parmi les fans. Il a été météorologue à 45secondes.fr de 1980 à 1996, date à laquelle il a pris sa semi-retraite et est devenu le mentor d’Al, qui a appelé Scott son « deuxième père ».

Al Roker et Willard Scott apparaissent sur AUJOURD’HUI. Peter Kramer / NBC Newswire/NBCUniversal via Ge

Le jour de la mort de Scott, Al a partagé un hommage touchant sur Instagram.

« Nous avons perdu un membre bien-aimé de notre famille @todayshow ce matin », a légendé Al une série de photos de lui et Scott. « Willard Scott est décédé paisiblement à l’âge de 87 ans entouré de sa famille, dont ses filles Sally et Mary et sa charmante épouse, Paris. Il était vraiment mon deuxième père et je suis là où je suis aujourd’hui en raison de son esprit généreux. Willard était un homme de son époque, le diffuseur ultime. Il n’y aura jamais quelqu’un comme lui. «

Al a également publié des hommages au 20e anniversaire du 11 septembre, qui se trouvait le même jour que les funérailles de son mentor et ami.

« En route pour #washingtondc et frappé par la vue sur le centre-ville alors que nous survolons #groundnzero », a écrit Al. Plus tard dans la journée, il a partagé une photo de pompiers brandissant un drapeau américain dans les décombres.

