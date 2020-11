Al Roker partage le diagnostic du cancer de la prostate et va bientôt subir une intervention chirurgicale

Al Roker révélé sur le Aujourd’hui vendredi, on lui a diagnostiqué un cancer de la prostate, mais le célèbre prévisionniste reste optimiste. Au cours de l’émission, l’homme de 66 ans a déclaré qu’il était sur le point de subir une intervention chirurgicale la semaine prochaine pour se faire enlever la prostate et que son rétablissement nécessiterait un certain temps d’arrêt de la télévision. Roker a également souligné qu’il voulait révéler publiquement son diagnostic pour aider à accroître la sensibilisation au cancer de la prostate, qui affecte 1 homme afro-américain sur 7 et 1 homme sur 9 au cours de sa vie.

« C’est un genre de bonnes nouvelles, de mauvaises nouvelles », a déclaré Roker dans l’émission. « La bonne nouvelle est que nous l’avons compris tôt. Ce n’est pas une bonne nouvelle, c’est que c’est un peu agressif, alors je vais prendre un peu de temps pour m’occuper de ça. » Roker sera traité par le Dr Vincent Laudone au Memorial Sloan Kettering Cancer Center à New York. Apparaissant également sur le programme, Laudone a parlé du diagnostic de Roker et de la chirurgie qu’il subira la semaine prochaine.

« Heureusement, son cancer semble quelque peu limité ou confiné à la prostate, mais parce qu’il est plus agressif, nous avons voulu le traiter, et après discussion sur toutes les différentes options – chirurgie, radiothérapie, thérapie focale – nous avons décidé de retirer la prostate, « Dit Laudone. Pour sa part, Roker reste également positif, ajoutant qu’il espère être de retour sur le Aujourd’hui montrer ses fonctions à la fin du mois.

« Nous allons juste attendre et voir, et j’espère que dans environ deux semaines, je serai de retour », a déclaré Roker.

De plus, Roker souligne que les hommes noirs sont particulièrement à risque de cancer de la prostate, exhortant les autres à se faire contrôler régulièrement par le médecin pour empêcher un cancer de se propager s’il est détecté tôt. Il est recommandé par la Fondation du cancer de la prostate que les hommes afro-américains parlent à leur médecin de se faire dépister pour le cancer de la prostate à partir de 40 ans. Aujourd’hui que les hommes noirs sont 50% plus susceptibles de développer un cancer de la prostate et deux fois plus susceptibles d’en mourir que les hommes blancs.

« Un autre message important à savoir est qu’il n’y a aucun symptôme de cancer de la prostate précoce », a déclaré Brown lors de l’émission. « Le dépistage sauve donc des vies, et les hommes afro-américains doivent se faire dépister et devraient se faire dépister généralement à partir de 40 ans. »

C’est à la fin du mois de septembre que Roker a découvert qu’il avait un cancer de la prostate lors d’un examen de routine après que son médecin eut remarqué une élévation de l’antigène spécifique de la prostate dans ses analyses sanguines. Il a ensuite confirmé son diagnostic par une IRM et une biopsie. Roker est retourné travailler sur Aujourd’hui le jour même après avoir reçu son diagnostic, et même maintenant, il insiste sur le fait qu’il ne veut pas que les gens se sentent désolés pour lui.

« Je ne veux pas que les gens pensent, ‘Oh, pauvre Al,’ tu sais, parce que je vais aller bien, » dit Al sur Aujourd’hui.

Peut-être que Roker ne le demande pas, mais il reçoit toujours une grande vague de soutien sur les médias sociaux après la révélation de son diagnostic de cancer de la prostate. Dans un message de réponse sur Twitter, Roker a déclaré: « Je tiens à remercier tous ceux qui ont envoyé toutes nos bonnes pensées, souhaits et prières. Au plaisir de vous revoir dans quelques semaines. » A bientôt, Al, et voici un prompt rétablissement! Cette nouvelle nous vient du site officiel today.com.

Sujets: aujourd’hui