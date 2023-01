Al Roker partage des photos d’un garde-manger nouvellement organisé après s’être débarrassé de « l’encombrement »

Al Roker est prêt à abandonner le fouillis en 2023.

Comme beaucoup d’entre nous, le météorologue d’AUJOURD’HUI a décidé de lancer la nouvelle année en s’attaquant à un projet d’organisation à la maison, et il semble qu’il ait pris son travail assez au sérieux.

Cette semaine, Al a partagé une photo de son garde-manger nouvellement organisé et a révélé ce qui l’a inspiré à entreprendre le projet.

« Ce matin, avec un coup de pouce de @debrobertsabc, je me suis levé tôt et j’ai fouillé notre garde-manger pour réduire l’encombrement et me débarrasser des canettes et des bouteilles périmées », a-t-il écrit sur Instagram.

Al, qui reviendra à AUJOURD’HUI ce vendredi après avoir fait face à des problèmes médicaux au cours des dernières semaines, n’a pas partagé de photo avant, mais il a publié un regard côte à côte sur les résultats, et son jeu de désencombrement est assez précis. , si vous nous demandez.

Un côté du garde-manger spacieux comprend six étagères remplies de tout, des condiments et huiles aux sauces et soupes. Pendant ce temps, l’autre côté était rempli de thés / cafés, de collations, de beurre de cacahuète et plus encore.

Pour garder les choses en ordre, Al a sorti de nombreuses astuces d’organisation comme les rehausseurs d’étagères, les étagères à plusieurs niveaux et les contenants transparents/étiquetés pour les aliments comme les céréales et le riz.

Vous ne savez jamais ce que vous allez trouver lorsque vous organisez un garde-manger, et Al a rapidement découvert des aliments dont la date de péremption était dépassée depuis longtemps.

« Pas fier mais plus que quelques-uns étaient datés de 2019 !! » il a écrit dans la légende.

Il s’avère qu’il n’est pas seul, et de nombreux adeptes du météorologue sont intervenus dans la section des commentaires pour partager leurs propres histoires d’organisation.

« 2019 est fondamentalement frais par rapport à notre tiroir à épices », a répondu le correspondant de NBC News, Jacob Soboroff.

« J’ai fait la même chose en décembre et j’ai trouvé beaucoup de canettes et autres qui ont expiré en 2019 également????‍???? et des épices et de la chapelure qui sentaient le carton », a commenté Sunny Anderson, personnalité de Food Network.

L’un des partisans d’Al avait dans son garde-manger de la nourriture vieille de près de dix ans. « J’ai trouvé une canette de 2014 ! » ils ont écrit. Un autre a commenté : « Omg ! Deux 2019 et un 2015 ! #gêné. »

Beaucoup de gens pourraient totalement s’identifier à l’énigme de l’encombrement d’Al et l’un de ses partisans a même dit qu’ils souhaitaient que leur mari écoute leurs demandes d’organisation. « Est-ce que @debrobertsabc peut appeler mon mari et lui donner un coup de coude ???? », ont-ils écrit.

Les dates d’expiration peuvent être assez déroutantes, donc si vous prévoyez de purger votre propre garde-manger ce mois-ci, vous voudrez peut-être réfléchir à deux fois avant de jeter quelque chose.

En octobre, AUJOURD’HUI s’est entretenu avec Susan Mayne, directrice du Centre pour la sécurité alimentaire et la nutrition appliquée de la FDA, de certaines des meilleures pratiques pour gérer ces dates d’expiration déroutantes.

« Un produit peut dépasser la date de péremption et être toujours sûr et de qualité appropriée pour les consommateurs », a-t-elle déclaré, ajoutant que de nombreuses étiquettes ne font référence qu’à la fraîcheur maximale d’un produit.

Donc, pour faire court, cela ne signifie pas nécessairement que quelque chose est dangereux à manger simplement parce qu’il a dépassé sa date de péremption.

« Cela signifie vraiment qu’il s’agit d’une datte de qualité et non de quelque chose que vous ne pouvez pas consommer un produit après cela. Et savoir quand un produit est à sa meilleure qualité, ce n’est pas vraiment une science exacte », a-t-elle déclaré.

Comme une bonne sauvegarde, Mayne suggère de regarder la consistance, la texture ou l’odeur d’un aliment avant de le manger.