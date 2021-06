Al Roker et plus de 50 prévisionnistes viennent d’établir un tout nouveau titre Guinness World Records !

Ce ne serait pas Rokerthon sans un autre titre Guinness World Records !

Al Roker a de nouveau inscrit son nom dans le livre des records lundi alors que le Rokerthon de cette année comportait un « relais météo d’été ».

Le météorologue d’AUJOURD’HUI et plus de 50 membres de la famille NBC se sont réunis d’un océan à l’autre pour marquer le retour de l’été en partageant les prévisions météorologiques de leur coin de pays en continu pendant les quatre heures d’AUJOURD’HUI.

Ils ont collectivement établi un record pour le plus grand nombre de personnes dans un relais météo en ligne avec 63, ce qui a été confirmé par l’arbitre du Guinness World Records Brittany Dunn en direct AUJOURD’HUI.

Le nombre minimum à battre était de 50, et Al et son équipe sont passés juste devant. Chaque rapport météorologique avait un temps de coupure de 60 secondes avant de devoir être transmis à la prochaine mise à jour météorologique locale.

« Woo-hou ! » dit Al en signe de célébration. « Et nous avons des confettis écologiques. »

Le relais a commencé avec la météorologue Rebecca Barry de la filiale de NBC WFLA, qui a donné les prévisions météorologiques tôt lundi matin pour Clearwater Beach en Floride. Al a fourni son bulletin météo en direct de la ville balnéaire de Long Branch dans le New Jersey.

Il a lancé un relais qui présentait des bulletins météorologiques de tout le pays, d’Atlanta et de la Nouvelle-Orléans à Honolulu et Anchorage, en Alaska.

Le dernier jalon n’a marqué qu’un des nombreux titres Guinness World Records qu’Al et ses amis ont établis pendant Rokerthon au fil des ans. Parmi les autres records, citons une émission météo de 34 heures, un voyage à travers le pays dans les 50 États en une semaine et le record virtuel de l’année dernière établi pendant la pandémie pour le plus grand nombre de personnes dans un relais de fabrication de sandwichs en ligne.

