Al Pacino veut que Timothée Chalamet le joue dans la suite de « Fire vs. Fire »

Bien qu’il n’y ait pour le moment aucune confirmation d’une suite au film »Feu contre feu » (‘Chaleur’) de Michel Manndepuis de nombreuses années, les fans attendent avec impatience un nouvel épisode de l’incroyable histoire mettant en vedette Al Pacino Oui Robert de niro. Récemment, lors du Festival du film de Tribeca, un panel honorant le film de 1995 a eu lieu, en présence d’Al Pacino et De Niro.

Alors qu’une variété de sujets ont été discutés, Pacino a explicitement déclaré qu’il aimerait voir nul autre que Timothée Chalamet jouer une version plus jeune de son personnage s’il devait y avoir un suivi.

Pour donner beaucoup plus de poids à la déclaration de l’acteur, il a été récemment confirmé que Mann travaillait sur un roman de suite qui servira de préquelle et de suite à « Fire vs. Fire ». Le roman est une collaboration avec l’auteur Meg Gardiner, et est en développement depuis cinq ans, sa première devrait arriver en août de cette année. Mann a déclaré qu’il adapterait absolument cela dans un film ou une série, bien qu’aucune autre mise à jour n’ait été donnée depuis lors.

Vous pourriez également être intéressé par : Matilda, comédie musicale Netflix : distribution complète et date d’ouverture

Actuellement, Timothée Chalamet est l’un des acteurs les plus populaires dans le monde d’Hollywood, les téléspectateurs appréciant son travail dans de grands films tels que »Dune » de Denis Villeneuve, »The French Chronicle » de Wes Anderson et »No Look Up ». » par Adam McKay. Le jeune acteur participera à nouveau avec le réalisateur Luca Guadagnino au film »Bones and All », qui sortira cette année.

Jouer une version plus jeune d’un personnage sera également quelque chose que Chalamet connaîtra, car il est sur le point de jouer un jeune Willy Wonka dans la préquelle de Charlie et la chocolaterie de Paul King, intitulée » Wonka ».

Cela pourrait également vous intéresser : Combien de versions Charlie et la chocolaterie ont-ils ?

Quant à Pacino et De Niro, les deux acteurs se sont relativement occupés ces dernières années. Pacino a joué dans « House of Gucci » de Ridley Scott ainsi que dans la série « Hunters » d’Amazon Prime. De Niro a joué l’animateur fictif de fin de soirée Murray Franklin dans »Joker » aux côtés de joaquin phénix. Les deux ont également fait équipe pour le film de gangsters de Martin Scorsese »The Irishman », avec Pacino nominé pour l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle.