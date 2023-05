Al Pacino redeviendra papa à 83 ans

Amis de longue date et parfois co-stars Al Pacino et Robert De Niro pourront bientôt organiser des rendez-vous avec leurs enfants. Quelques semaines seulement après qu’il a été annoncé que De Niro venait d’accueillir son septième enfant à l’âge de 79 ans, TMZ rapporte que Pacino deviendra très bientôt papa pour la quatrième fois également. L’acteur de 83 ans attend son premier enfant avec sa petite amie de 29 ans, Noor Alfalah, qui a déjà huit mois, très près d’accoucher. Selon TMZ, le Parrain La star et Alfalla se fréquentent depuis un peu plus d’un an, et la nouvelle a pris Pacino par surprise.





Pacino n’a jamais été marié, bien qu’il ait déjà engendré Julia, 33 ans, avec Jan Tarrant, avec qui il sortait à la fin des années 1980. Il a ensuite eu des jumeaux, Olivia et Anton, 22 ans, avec l’actrice Beverly D’Angelo ; le couple était lié de manière romantique à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Pacino a également eu une relation à long terme avec l’actrice Lucila Polak de 2008 à 2018. Quant à Alfalla, elle aurait fréquenté d’autres célébrités avant Pacino, comme le chanteur des Rolling Stones Mick Jagger et le milliardaire Nicolas Berggruen, mais elle va avoir son premier enfant. avec Pacin.

Le moment est intéressant compte tenu de la façon dont l’ami de Pacino Robert de niro élève lui-même un nouveau-né. Plus tôt ce mois-ci, De Niro a confirmé qu’il venait d’avoir son septième bébé, après avoir engendré Gia Virginia Chen-De Niro avec sa petite amie Tiffany Chen. Les deux se fréquenteraient depuis 2021. De Niro avait auparavant engendré Raphael, 46 ans, avec sa première épouse Diahnne Abbott; il a également adopté la fille d’Abbott, Drena, 51 ans. De Niro aurait plus tard des jumeaux, Julian et Aaron, 27 ans, avec Toukie Smith. Cela a été suivi par la paternité d’Elliot, 24 ans, avec Grace Hightower, le couple accueillant également plus tard Helen, 11 ans, par mère porteuse.





Al Pacino et Robert De Niro élèveront tous les deux des nouveau-nés

« Je viens d’avoir un bébé », a déclaré De Niro lors d’une interview avec ET Canada lorsqu’il a annoncé la nouvelle pour la première fois, corrigeant Brittnee Blair faisant référence à ses six enfants en disant : « Sept, en fait ».

En tant que père sévère, De Niro a également déclaré: « Je veux dire, il n’y a pas moyen de contourner cela avec des enfants. Je n’aime pas avoir à faire la loi et des trucs comme ça. Mais, [sometimes] vous n’avez tout simplement pas le choix. Et n’importe quel parent, je pense, dirait la même chose. Vous voulez toujours faire ce qu’il faut pour les enfants et leur donner le bénéfice du doute, mais parfois vous ne pouvez pas.

« Vous savez, mes enfants ne sont pas toujours d’accord avec moi, et ils sont respectueux », a également déclaré l’acteur à propos de ses relations avec ses enfants. « Ma fille, elle a 11 ans, elle me fait parfois du chagrin et je me dispute avec elle. Je l’adore, mais, tu sais. Et mon plus jeune maintenant, ce sera plus à venir. Mais, c’est comme ça. »

De Niro peut être vu dans le nouveau film À propos de mon père jouant le père de Sebastian Maniscalco. Il apparaîtra également dans le prochain film de Martin Scorsese Les tueurs de la fleur de lune. Quant à son Chaleur co-star, Pacino a récemment terminé la série Prime Video Chasseurset devrait jouer dans le prochain film Mode du réalisateur Johnny Depp.