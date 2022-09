Al Pacino jouera dans le drame cinématographique Billy Knight

Le légendaire Al Pacino a décroché son prochain grand rôle. Par date limite, Pacino fera équipe avec Charlie Heaton (Choses étranges) et Diana Silvers (Force spatiale) pour jouer dans le prochain film dramatique indépendant Billy Chevalier. Le film, qui marque les débuts en tant que réalisateur du scénariste-réalisateur Alec Griffen Roth, commencera le tournage cette semaine. Roth a également abordé le film et son casting dans un communiqué.





« Billy Chevalier est une lettre d’amour au cinéma, un fantasme ancré dans l’histoire de cette grande forme d’art », a expliqué Roth. « C’est aussi l’histoire de deux artistes en difficulté, une lutte introspective d’un jeune homme essayant de trouver sa voix et découvrant ce qui est important dans la vie. Avoir l’incomparable Al Pacino et les incroyables talents Charlie Heaton et Diana Silvers dans le film est un rêve devenu réalité.

La description suivante du film a également été fournie :

L’intrigue suit les étudiants des écoles supérieures Alex (Heaton) et Emily (Silvers) alors qu’ils traversent leurs carrières aspirantes en tant que cinéastes. Alex est également aux prises avec le chagrin d’avoir perdu son père, un scénariste raté. La seule chose que son père lui a laissée était une boîte de scripts inachevés et un mouchoir avec le nom « Billy Knight » brodé dessus. Alex se lance dans une aventure hollywoodienne magique pour traquer le Billy Knight tout en naviguant entre la fiction et la réalité.

Autumn Bailey-Ford et Cameron Burnett produiront pour Prominent Productions aux côtés de Sevier Crespo et Amanda Kiely. Les producteurs exécutifs incluent Sarah Sarandos, Josh Clayton, Kirk Martin et Peter Bortel de Our World Films.





Al Pacino et Johnny Depp s’associent pour un autre projet

De même que Maison Gucciles autres rôles d’acteur récents d’Al Pacino incluent Il était une fois à Hollywood, L’Irlandaiset Traître américain : Le procès d’Axis Sally. Il a également été récemment annoncé que Pacino s’associerait à Johnny Depp sur un autre projet à venir. Les deux produiront un biopic sur l’artiste italien Amedeo Modigliani aux côtés de Barry Navidi. La production de ce film devrait commencer au début de 2023.

« La saga de la vie de M. Modigliani est celle que je suis incroyablement honoré et vraiment humble de porter à l’écran », a déclaré Depp à propos du projet. « Ce fut une vie de grandes difficultés, mais un triomphe éventuel – une histoire universellement humaine à laquelle tous les téléspectateurs peuvent s’identifier. »

Navidi a ajouté : « Ce projet tient beaucoup à cœur à Al. Al m’a présenté la pièce Modigliani il y a de nombreuses années et j’en suis instantanément tombé amoureux. Ceci est une tranche de la vie de Modi et non une biographie. C’était un de mes rêves de retravailler avec Johnny – c’est un véritable artiste avec une vision incroyable pour porter cette belle histoire à l’écran.