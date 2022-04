Al Pacino fait sensation avec sa coque iPhone Shrek

l’acteur mythique Al Pacino fait sensation sur les réseaux sociaux pour une photo qui circule là où on peut la voir : utiliser une coque iPhone à thème de chez Shrek. Jason Momoamieux connu pour jouer Aquaman dans les films DC, a partagé une photo avec d’autres acteurs dans un restaurant, dont Al Pacino.

Les fans ont rapidement tourné leur attention vers le design de l’iPhone d’Al Pacino qui pouvait être vu sur la photo, découvrant bientôt qu’il s’agissait d’un étui avec diverses images de l’ogre préféré des fans, Shrek.

Pacino est sans aucun doute l’une des plus grandes icônes hollywoodiennes connues pour sa participation à de grands films tels que »Le Parrain », »Scarface », »L’Irlandais » parmi tant d’autres. Shrek, d’autre part, est l’un des personnages animés les plus célèbres de DReal Works Animation, étant un référent de la culture populaire ces dernières années. Apparemment, Al Pacino a également rejoint le fandom et l’amour pour Shrek, étant un fan de la franchise qui a eu 20 ans en 2021.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Renfield termine son enregistrement : Le film aura Nicolas Cage comme Dracula

De même, Al Pacino semble être un grand fan de nombreux personnages et franchises autres que « Shrek ». En 2020, l’acteur a détaillé son amour pour les bandes dessinées Archie, un personnage de romans graphiques classiques sorti depuis 1939.

« C’est une question que personne ne m’a jamais posée, mais je me souviens d’Archie Comics », a déclaré Pacino lorsqu’on lui a posé des questions sur ses bandes dessinées ou ses super-héros préférés. « Je les ai aimés. C’était très intéressant, venant du sud du Bronx. Je me suis dit : ‘Wow, les gens vivent dans des rues avec des maisons et des arbres.' » J’ai donc vraiment apprécié Archie Comics. C’était un vrai fan. »

Vous pourriez également être intéressé par : Pourquoi l’Empire a-t-il décidé d’utiliser les Stormtroopers dans Star Wars ?

Pacino a également failli décrocher un rôle dans Star Wars, ayant été l’un des premiers choix de Han Solo avant Harrison Ford. Cependant, il a refusé le rôle après ne pas avoir compris le scénario, et Ford a plutôt donné vie à Han dans la galaxie très, très loin.