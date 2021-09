Al Pacino et Morgan Freeman joueront ensemble dans un film

Le monde du cinéma compte quatre figures incontestées prêtes à partager un tournage. Al Pacino, Morgan FREEMAN, Hélène Mirren et Danny De Vito ont confirmé leur participation à un film qui promet déjà beaucoup dans sa gestation. Sur les quatre, tous ont remporté un oscar A l’exception de Danny De Vito, qui a été nominé pour son travail sur Erin Brockovitch. Nous vous disons tous les détails de la production.

Le journaliste hollywoodien informé que le titre du film sera Renifler et aura les caractéristiques d’un policier Ne pas aller. L’histoire se déroulera dans une maison de retraite où un crime démasque un réseau criminel sans précédent. Le film n’a pas encore de distributeur et commencera à vendre ses droits en le Festival international du film de Toronto, qui débutera ce jeudi jusqu’au 18 septembre.

Taylor Hackford, qui dans sa carrière a des productions telles que Rayon et L’avocat du diable, où il partageait le décor avec Al Pacino, sera responsable de la réalisation du film. Le synopsis officiel du film indique : « Lorsque deux résidents meurent dans des circonstances suspectes, le détective Joe Mulwray (Homme libre) revient de retraite en tenant la main de son partenaire Clés Guillaume (DeVito) tout en découvrant un réseau caché de sexe, de drogue et de meurtres dans le hogard des personnes âgées de luxe contrôlées par le caïd Harvey foulée (Pacino) et si votre femme fatale, L’araignée (Mirren) « . Tom Gray était responsable de l’écriture du film.

Hackford souligné que la première chose qui l’a poussé à vouloir diriger Renifler était le scénario du film. « J’ai toujours été un grand fan de Ne pas aller, mais je n’en ai jamais fait, bien que je l’aie fait Contre toute attente« , a déclaré le réalisateur, qui a immédiatement souligné la « Style incroyable » de Troupeau et dit que « comprend » ce qui définit un film noir. Ainsi, il a révélé que le scénariste a écrit son livret conçu pour les quatre acteurs que Hackford l’a aidé à convaincre de rejoindre.

Al Pacino : Seuls les grands films

Comme une icône du cinéma moderne, Al Pacino est en mesure de choisir et de rejeter des projets à l’aise et avec plaisir. Il suffit de regarder votre profil IMDb à noter que dans ses dernières œuvres il n’y a que de grandes œuvres. La série de Amazon Prime Vidéo, Chasseurs, qui n’a qu’un taux d’approbation de 67% en Tomates pourries.







Pendant que ses fans attendent Maison de gucci, qui arrivera en novembre et est l’une des premières les plus prometteuses, vous pouvez voir quels étaient ses deux derniers films. Vous devez d’abord mentionner Il était une fois à Hollywood, où il a eu une petite participation, puis L’Irlandais, qui l’a rencontré pour la première fois Martin Scorsese et lui a valu sa plus récente nomination pour oscar. Peut-être que ce détail nous permet de penser que Renifler c’est, sur le papier, une grande production.