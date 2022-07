Al Pacino et la raison de son amour pour Shrek

Hollywood

l’acteur de Le parrain C’est devenu viral sur les réseaux à cause de la curieuse couverture de son téléphone portable. Après un long moment, il a dévoilé les raisons derrière cela.

© GettyL’acteur a 82 ans.

S’il y a des acteurs qui imposent le respect, l’un d’eux est Al Pacino. l’étoile de Le parrain Il est probablement l’une des trois personnes les plus importantes de Hollywood de nos jours et apparaît généralement lors d’événements avec une posture presque rock. Il n’y a aucune action de cet acteur de 82 ans qui ne devienne une nouvelle. Il n’y a pas de cérémonie de remise de prix à laquelle il assiste sans qu’il ne fasse tourner les têtes et que tout le monde veuille prendre des photos avec lui. Ou les prendre.

En avril de cette année, le protagoniste de Le parrain C’est devenu une tendance dans les réseaux à partir d’une image prise de lui sur la voie publique. Non, nous ne parlons pas de la fameuse danse dans la rue au rythme de la musique provenant de votre téléphone portable. Mais nous nous référons à un problème lié à votre téléphone personnel. C’est que, certains utilisateurs attentifs des réseaux sociaux n’ont pas tardé à découvrir que la photo qui avait été prise de Al Pacino J’avais un téléphone portable très spécial.

Différentes personnes ont partagé Twitter et Instagram la photo sur laquelle on pouvait le voir Al Pacino assis à une table dans un café. Sur cette table, appuyée avec le plus grand naturel du monde, il y avait un téléphone portable dont, en zoomant, ses détails pouvaient être mieux appréciés. L’un d’eux avait à voir avec Shrekle célèbre ogre de travaux de rêve: son étui pour téléphone portable a été inspiré par le personnage qu’il Mike Myers il lui a donné la voix et qu’il est né en 2001.

Dans une interview avec Aujourd’hui donné en juin Al Pacino expliqué d’où venait cette coque de téléphone portable. Le journaliste qui lui a écrit l’histoire a brisé la glace en disant qu’il avait été « confisqué » le téléphone et l’a montré à la caméra afin que le boîtier puisse être vu. Shrek. Alors que Robert de niro il rit, Pacino condamné : « Le fameux téléphone ! et a poursuivi en expliquant l’origine. « Ma fille m’a donné ça, ma plus jeune fille. Elle l’a mis sur mon téléphone, je ne l’ai même pas vu, jusqu’à ce que les médias sociaux me disent ce qu’il y avait sur mon téléphone. Je l’ai regardé et j’ai dit: » Oh, c’est ShrekOui' »a déclaré l’acteur, qui a ensuite souligné qu’il l’avait gardé parce qu’il était « un cadeau ».

+Où pouvez-vous voir Shrek

Jusqu’à l’apparition de Mon méchant préféré, Shrek C’était le film d’animation le plus important de l’histoire. Même si histoire de jouet Oui Pixar avait tout commencé en 1995, l’ogre de travaux de rêve a été le premier à remporter un oscar du meilleur film d’animation (la catégorie a été inventée un an après sa première) et a été la plus rentable Hollywood. Il y a des scènes emblématiques dans chacun des quatre films de la saga, donc si vous voulez la revoir complètement, on vous dit où vous pouvez la voir.

Si tu as Netflixvous êtes sauvé : les quatre productions de Shrek font partie du catalogue le N rouge. Bien sûr, dépêchez-vous avant que la licence n’expire et qu’ils ne la suppriment à nouveau de leur liste. Si vous ne disposez pas de ce service, vous pouvez utiliser d’autres plateformes pour voir la saga animée. hbo max est la plus complète des alternatives, ayant du deuxième film au quatrième. Amazon Prime Vidéo, quant à lui, n’a que les deux premiers films. Quel est le meilleur de toute la saga ?

