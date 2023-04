Al Pacino dirigera l’adaptation de King Lear

Acteur légendaire Al Pacino a été une force imparable et énigmatique à Hollywood depuis ses débuts en tant que Michael Corleone dans Le parrain, et même maintenant, à 82 ans, l’acteur n’a pas encore l’intention de jeter l’éponge. En fait, il fait tout le contraire avec plusieurs autres projets en préparation. Dans une interview exclusive avec The Hollywood Reporter, Pacino a révélé que, parallèlement à ses prochains mémoires, il prévoyait au moins quatre nouveaux films, l’un d’entre eux étant une adaptation cinématographique de Shakespeare. Le Roi Lear.





Pacino a depuis joué un rôle clé dans plus de cinquante films tout au long de sa carrière, mettant d’abord le feu à l’industrie avec sa performance en tant que figure de proue de la mafia italienne Michael Corleone dans Le parrain (1972). Le rôle cimenterait le personnage comme l’un des méchants emblématiques de l’histoire du cinéma, selon une désignation prestigieuse de l’American Film Institute, et ferait simultanément de Pacino une force avec laquelle il faut compter. Il continuerait à jouer le rôle de Corleone dans deux suites, ainsi que d’autres films phares tels que Après-midi de chien (1975), Scarface (1983), Le parfum d’une femme (1992), Chaleur (1995), l’avocat du Diable (1997), N’importe quel dimanche (1999), et bien d’autres. Plus récemment, il est apparu dans Quentin Tarantino Il était une fois à Hollywood (2019), la longue épopée dramatique de Martin Scorsese L’Irlandais (2019), et a joué avec l’icône de la musique Lady Gaga dans le biopic de comédie dramatique Maison Gucci (2021).

Au cours de l’interview, Pacino a expliqué pourquoi il continuait à poursuivre des projets plus ambitieux comme Le Roi Learmalgré les remarques précédentes sur le fait de vouloir se retirer du métier d’acteur il y a quelque temps.

« Je suis toujours à la retraite. J’ai été à la retraite quand j’avais vingt-cinq ans. Je veux dire, qui s’en soucie? S’il vous plaît, n’appelez pas ça à la retraite, je ne veux plus travailler… Je ne sais pas, parfois je ne veux pas le faire autant. J’aime la préparation, tu vois ce que je veux dire ? C’est un peu comme les préliminaires ou quelque chose comme ça. Je me réveille le matin, je m’assieds au bord du lit… et je pense : ‘Est-il vraiment possible que je passe cette journée ?’ Et puis je pense: ‘Mais je l’ai dit hier, et je l’ai dit la veille et le jour d’avant, et je m’en suis sorti. Je l’ai dit ce matin, mesdames et messieurs, et vous le voyez aujourd’hui !

Les plans de Pacino vont de l’avant

En plus de cette nouvelle annonce sur le roi Lear, Pacino s’est également beaucoup occupé de la série en cours Prime Video Hunters, sur laquelle il travaille depuis 2020. » qui, en effet, traquent les nazis en fuite à New York dans les années 1970 qui envisagent de reconstituer un Quatrième Reich. Pacino joue un personnage nommé Meyer Offerman, un philanthrope juif polonais qui a survécu à la Holcauste et qui recrute et dirige maintenant les chasseurs. Le rôle principal est le premier de Pacino dans une série télévisée.

L’acteur a également parlé de la rédaction de ses prochains mémoires, dont il est co-auteur et qui n’a pas encore trouvé de titre. Cela plongera apparemment dans certains des aspects les plus fascinants de sa brillante carrière d’acteur, et il pense qu’il est temps pour lui de raconter tous ces moments. Il espère que ce sera quelque chose que ses enfants pourront envisager en ce qui concerne la vie étoilée de leur père.