Al Pacino choisit Timothée Chalamet comme successeur

Le protagoniste de Heat a choisi son successeur pour la préquelle. Découvrez pourquoi Chalamet est le bon acteur pour remplacer Pacino.

© GettyAl Pacino choisit Timothée Chalamet comme son successeur.

Les nouvelles générations arrivent avec des artistes talentueux qui peu à peu gagnent leur place dans l’industrie cinématographique. Cependant, les acteurs plus traditionnels continuent d’avoir un impact. Al Pacino en est un exemple clair : depuis 1969, il a joué différents rôles dans cinémaremportant non seulement les prix les plus importants, mais aussi la reconnaissance du public. Qui pourrait être son successeur ? Lui-même est clair !

A 82 ans, Al Pacino est toujours plus d’actualité que jamais. Ses dernières sorties n’étaient rien de moins que Maison Gucci, traître américain : Le procès d’Axis Sally, l’Irlandais Oui Il était une fois à Hollywood. En tout cas, le public ne cesse de se demander qui prendra sa place le jour où il ne pourra plus continuer à travailler sur les différents plateaux. Récemment, l’acteur est apparu à la festival-tribeca et répondu à la grande question.

C’était dans le cadre de la projection 4K de Chaleurle film disponible en Netflix sous le titre de Feu contre feu. « Au milieu d’une confrontation entre un voleur et un détective, ils comprennent tous les deux à quel point ils ont besoin l’un de l’autre et que la frontière entre eux est très fine.», indique son synopsis officiel. Sorti en 1995, il est devenu l’un des films les plus distingués de la filmographie d’Al Pacino et de son grand partenaire, Robert de niro.

Le directeur Michel Mann publiera le roman en août Chaleur 2 qui fonctionnera comme une préquelle. En ce sens, De Niro et Pacino se sont exprimés lors d’un panel après le spectacle et ont évoqué la possibilité de réaliser un nouveau film autour de cette histoire. Au départ, Al Pacino assurait que l’idée de penser à un remplaçant pour son rôle était quelque chose »bizarre”, alors il a demandé au public des suggestions. Et bien que le public ait pointé le nom de Harry Stylesil pensa à une autre jeune star.

« Timothée Chalamet… C’est un acteur merveilleux », a-t-il fait remarquer devant toutes les personnes présentes. Et c’est qu’à seulement 26 ans, l’interprète a une carrière pleine de succès. Interstellaire, Appelez Moi Par Votre Nom, Lady Bird, Beau Garçon, Petites Femmes, La Dépêche Française, Dune Oui Ne lève pas les yeux Ce ne sont que quelques-uns des films les plus reconnus de la dernière décennie et, dans chacun d’eux, il a réalisé différents rôles. De cette façon, le nominé aux Oscars, Golden Globe, BAFTA et SAG devient le grand choix d’Al Pacino.

