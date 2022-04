Al Pacino : 7 films incontournables de l’acteur

Alfred James Pacinomieux connu comme Al Pacino, est né un jour comme aujourd’hui en 1940 et ce lundi, il célèbre ses 82 ans de vie, étant l’un des meilleurs acteurs que l’industrie hollywoodienne ait donné au cours des dernières décennies. Sa carrière a commencé au début des années 1960 et peu de temps après, il a fait ses débuts sur grand écran, où il a trouvé sa place en participant à de multiples succès qui l’ont conduit à une grande reconnaissance et à des récompenses, notamment des Tony Awards, des Oscars, des Golden Globes et des Emmy Awards. .

Les années 70 ont marqué sa carrière à vie, puisqu’il a incarné des personnages sombres et problématiques qui ont gagné l’affection du public, ainsi qu’une partie de ceux qui sont venus dans les décennies suivantes. Comme prévu, les réseaux sociaux se sont exprimés ce lundi pour fêter son nouvel anniversaire et certains ont déjà sorti leurs films préférés de l’acteur. C’est pour ça que alors on vous apporte les 7 incontournablesselon spoilers.

+Les 7 films incontournables d’Al Pacino

7- Scarface

An: 1983

Dirigée par: Brian De Palma

Protagonistes: Al Pacino, Steven Bauer, Michelle Pfeiffer, Mary Elizabeth Mastrantonio, Robert Loggia

Parcelle: Tony Montana est un émigré cubain froid et sanguinaire qui s’installe à Miami dans le but de devenir un grand gangster. Avec la collaboration de son ami Manny Rivera, il entame une brillante carrière criminelle dans le but d’accéder à la direction d’une organisation de drogue.

6- Serpic

An: 1973

Dirigée par: Sidney Lumet

Protagonistes: Al Pacino, John Randolph, Jack Kehoe, Tony Roberts, Biff McGuire, Cornelia Sharpe

Parcelle: Récit biographique de Frank Serpico, un policier intègre aux principes incorruptibles qui, contrairement à ses collègues, ne s’est jamais laissé corrompre, et c’est précisément pour cette raison qu’il a toujours eu des problèmes avec ses collègues et a été exposé à des situations très dangereuses.

5- L’Irlandais

An: 2019

Dirigée par: Martin Scorsese

Protagonistes: Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Stephen Graham, Harvey Keitel, Bobby Cannavale

Parcelle: Frank Sheeran, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, escroc et tueur à gages, se souvient de son implication dans le meurtre de Jimmy Hoffa. L’un des grands mystères non résolus du pays : la disparition du légendaire syndicaliste Jimmy Hoffa.

4- Le Chemin de Carlito

An: 1993

Dirigée par: Brian De Palma

Protagonistes: Al Pacino, Sean Penn, Penelope Ann Miller, James Rebhorn, John Leguizamo, Luis Guzman

Parcelle: Un trafiquant de drogue portoricain est libéré de prison et envisage de ne plus commettre de crime, mais ses efforts seront sapés par la proposition louche de l’avocat à qui il en doit un, même si cela va à l’encontre de tout ce qu’il avait promis à sa petite amie.

3- Après-midi canin

An: 1975

Dirigée par: Sidney Lumet

Protagonistes: Al Pacino, John Cazale, Charles Durning, Carol Kane, Chris Sarandon, Sully Boyar

Parcelle: De petits criminels décident de cambrioler une succursale bancaire de Brooklyn. Cependant, en raison de son inexpérience, le vol, qui devait être exécuté en seulement dix minutes, se transforme en piège pour les voleurs et en spectacle pour la télévision en direct.

2- Le Parrain

An: 1972

Dirigée par: Francis Ford Coppola

Protagonistes: Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Robert Duvall, Diane Keaton, John Cazale, Talia Shire

Parcelle: Don Vito Corleone es el respetado y temido jefe de una de las cinco familias de la mafia de Nueva York en los años 40. El hombre tiene cuatro hijos: Connie, Sonny, Fredo y Michael, que no quiere saber nada de los negocios sucios de son père.

1- Feu contre feu

An: Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze

Dirigée par: Michel Mann

Protagonistes: Robert De Niro, Al Pacino, Val Kilmer, Jon Voight, Tom Sizemore, Ashley Judd, Diane Venora

Parcelle: Un voleur de banque vétéran décide d’organiser un dernier vol sophistiqué avec l’intention de prendre sa retraite, mais un flic au rythme effréné dont la vie privée est un cauchemar entreprend de l’arrêter.

