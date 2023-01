Al Brown, l’acteur de The Wire, décède à 83 ans

Al Brown est revenu dans les cinq saisons de The Wire en tant que colonel Stan Valchek.

Acteur Al-Brownsurtout connu pour son rôle dans la série à succès HBO Le fil, est malheureusement décédé. La fille de Brown, Jenny, a confirmé à TMZ que son père est décédé vendredi à Las Vegas après une bataille contre la maladie d’Alzheimer. Il avait 83 ans.





En plus de son travail d’acteur, avec une ascension vers la gloire en tant que Stan Valchek dans Le fil, Brown avait auparavant servi en tant que vétéran de l’armée de l’air avec deux tournées au Vietnam. Il a exceptionnellement bien accepté sa nouvelle profession en devenant acteur, car Jenny dit que son père aimait vraiment ses fans. Il était toujours « heureux de s’arrêter et de discuter avec tous ceux qui auraient pu le reconnaître dans la série au fil des ans », notant qu’il « aimait vraiment son travail ».

« J’ai presque tout appris à la dure. Mais je n’ai jamais abandonné ni cessé d’essayer », a également écrit Brown dans sa biographie sur LinkedIn. « Crois que » l’honneur « est un mode de vie et doit être chéri. J’ai toujours voulu être acteur. Je l’ai abandonné pour la famille, l’armée et des responsabilités évidentes pendant plus de 30 ans. Revenons-y. Dieu merci pour mon émission de télévision Le fil!!! »

Fans de Le fil se souviendra aussi bien de Brown que du colonel Valchek, membre de haut rang du département de police de Baltimore et fier américano-polonais qui a parfois rendu la vie plus difficile aux personnages principaux. Brown est apparu dans les cinq saisons en tant que Valchek, bien qu’il ait été le plus impliqué dans les intrigues de la deuxième saison.





Al Brown aimait ses fans

L’acteur aurait des rôles dans de nombreuses autres émissions de télévision, jouant souvent des forces de l’ordre ou des personnes occupant des postes de pouvoir, car c’était quelque chose dans lequel il excellait. Ses autres crédits télévisés incluent un rôle récurrent dans L’arnaqueur ainsi que des rôles dans d’autres émissions comme Homicide : la vie dans la rue, Les dossiers du FBI, Fichiers médico-légaux, Sauve moi, Commandant en chef, Law & Order : Unité spéciale pour les victimeset Maron. Il est également apparu dans des téléfilms comme Les adversaires, Tiré au coeuret Quelque chose que le Seigneur a fait.

Brown était également apparu dans plusieurs longs métrages. Cela inclut certains films notables comme 12 singes, Hauteurs de la Liberté, Dragon Rougeet Couche la préférée. L’acteur a également fourni un travail de voix off pour le jeu vidéo de 2007 L’obscurités’étendant également à un autre média.

Les survivants de Brown comprennent ses enfants et sa famille élargie. Nos pensées les accompagnent en ce moment douloureux. Repose en paix Al Brown.