Al Borde : la série Netflix recommandée pour ce samedi soir

Au bord créé il y a quelques semaines et est un vrai succès sur Netflix. Contrairement à de nombreux phénomènes sur la plate-forme, cette histoire a un script simple et ne dérange pas du tout. C’est peut-être pour cela qu’il a également captivé le public.

Cette idée originale de Julie Delpy, connu pour être le protagoniste de la saga Avant, et l’actrice également française Alexia Landeau, se concentre sur quatre meilleurs amis de plus de 40 ans, qui font face à différents problèmes à cette étape de leur vie : le chagrin, la passion, le travail, leurs enfants, entre autres.







La série est intéressante là où on la regarde. Il est situé pas moins de quelques mois après l’apparition de la pandémie de coronavirus dans le monde, peut-être que l’assaisonnement le rend plus spécial. La chose intéressante à propos de cette histoire est que chaque personnage a quelque chose de frappant à montrer et quelque chose qui mérite réflexion. Le cas de Justine et de son mari en fait partie. Un mariage toxique dont on ne sait pas très bien pourquoi il perdure.

En revanche, Yasmin, à 46 ans, essaie de reprendre sa carrière en main alors qu’elle est consciente de la compétitivité et de la cruauté du marché avec une personne de plus de 40 ans en ces temps de mondialisation et de réseaux sociaux.

Julie Delpy est la créatrice d’Al Borde (Photo : Netflix)



Sans aucun doute, le spectacle nous donne un regard sur la vie sans trop d’attentes ou d’idéalisations, c’est simplement la réalité, ce qui peut arriver à n’importe qui, donc, il est très facile de s’identifier aux personnages même s’ils sont d’un autre âge, même.

D’un autre côté,

Au bord se distingue par son casting spectaculaire dirigé par

Julie Delpy, Alexia Landeau,

Sarah Jones et Elizabeth Shue, qui nous livrent des interprétations compromises et crédibles à la fois.