Akiva Goldsman dit que Star Trek: Strange New Worlds va audacieusement pour une saison 3

Star Trek : d’étranges nouveaux mondes co-showrunner, co-créateur et producteur exécutif Akiva Goldman a confirmé que le travail a commencé sur la troisième saison de l’émission.





Paramount + a lancé aujourd’hui son premier clip de la saison deux de la série originale à succès De nouveaux mondes étranges lors de sa célébration mondiale du « Star Trek Day » diffusée en direct, mais il n’y a pas eu beaucoup de mots à ce sujet depuis lors … jusqu’à maintenant. Lors d’un événement du MIT Media Lab le 15 mars 2023, Goldsman a parlé de la saison à venir et a confirmé que la troisième saison de la série était sur le point de commencer le tournage.

« Comme aujourd’hui ou demain, nous annonçons la date de diffusion de la deuxième saison, que nous avons filmée il y a 17 ans. Vous serez vraiment surpris car nous sommes allés partout », a déclaré Goldsman (bien que la date de diffusion de la saison 2 n’a pas encore été annoncé). « Nous commençons tout juste à filmer la troisième saison en ce moment. J’adore ça parce que c’est un retour à l’original – mon randonnée personnages. »

Star Trekle grand chef créatif de a continué à dire ce qu’il aimait à propos de De nouveaux mondes étranges par rapport à l’autre Star Trek série, en disant: « Pour tous les plaisirs d’un objet sérialisé de huit heures, il y a quelque chose de génial à propos de l’autonomie. Il y a quelque chose de génial à propos des épisodes. Il y a quelque chose de génial aujourd’hui dans le modèle hybride où vous pouvez avoir des histoires épisodiques mais des arcs de personnages sérialisés parce que le pauvre Jim Kirk dans La série originale a dû regarder Edith Keeler mourir et aller bien la semaine prochaine, et ce n’est pas amusant pour un acteur ou un écrivain parce que vous voulez que les gens souffrent et subissent des pertes ou des gains. Nous pouvons le faire maintenant sur les plateformes de streaming. »

Regardez le clip complet ici:





Carol Kane, nominée aux Oscars, rejoint la saison 2 de Star Trek: Stange New Worlds

Paramount + a annoncé le nouveau membre de la distribution – et le USS Entreprisele remplaçant de l’ingénieur Hemmer (Bruce Horak) aujourd’hui décédé ; puisse-t-il reposer en paix – lors de sa célébration annuelle « Star Trek Day ». Il a été annoncé lors de la cérémonie que Carol Kane, nominée aux Oscars, rejoindra la deuxième saison de De nouveaux mondes étranges avec un rôle récurrent en tant que Pelia.

Paramount+ décrit le personnage de Kane : « Très instruite et intelligente, cette ingénieure ne souffre pas des imbéciles. Pelia résout les problèmes avec calme et brusquerie, grâce à ses nombreuses années d’expérience. »

Star Trek : d’étranges nouveaux mondes est basé sur les années où le capitaine Christopher Pike a dirigé le USS Entreprise. La série présente les favoris des fans de la saison deux de Star Trek : Découverte: Anson Mount en tant que capitaine Christopher Pike, Rebecca Romijn en tant que numéro un et Ethan Peck en tant qu’officier scientifique Spock. La série suit le capitaine Pike, l’officier scientifique Spock et le numéro un dans les années précédant l’embarquement du capitaine Kirk. USS Entreprise alors qu’ils explorent de nouveaux mondes autour de la galaxie.

De nouveaux mondes étranges met également en vedette Jess Bush en tant qu’infirmière Christine Chapel, Christina Chong en tant que La’an Noonien-Singh, Celia Rose Gooding en tant que cadet Nyota Uhura, Babs Olusanmokun en tant que Dr M’Benga et Melissa Navia en tant que lieutenant Erica Ortegas.