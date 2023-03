Akanbe : pourquoi les personnages d’anime font cette expression

Tous les fans d’anime ont vu l’un des nombreux personnages faire cette expression classique : tirer la langue, abaisser l’une de leurs paupières avec leurs doigts et faire le son « bleh ! ». Cette pose ou provocation est connue sous le nom de »akanbe », qui se traduirait par »yeux rouges », étant une expression très souvent utilisée par les enfants.

Cette pose équivaut à tirer la langue ou le « lero lero! » que nous faisons au Mexique, étant une expression qui a été acquise au fil des ans dans différents animes. Cependant, la pose » akanbe » est souvent utilisée par les personnages gâtés ou coincés, souvent utilisée comme une sorte de raillerie.

L’un des anime les plus populaires au monde utilise souvent cette expression. »Dans Dragon Ball » on peut voir Goku en train de le faire enfant, ou avec Trunks, voire certains ennemis comme Buu dans sa version enfant.

Parfois, certaines filles animées intelligentes utilisent Akanbe comme une méthode ringard d’antagonisme. Cela inclut des filles comme Haruhi Suzumiya de » La mélancolie de Haruhi Suzumiya » et » Myne de The Rising of the Shield Hero ». Dans de tels cas, la fille est consciente de la puérilité des taquineries, mais le fait quand même pour taquiner davantage sa victime.

Bien sûr, certaines filles plus âgées utilisent Akanbe sans ironie. Usagi et Rei de Sailor Moon utilisent ce geste tout le temps comme s’ils se surpassaient. Dans des cas comme ceux-ci, les filles agissent aussi matures que le geste les fait apparaître.

Les Japonais trouvent très drôle de voir des personnages d’anime prendre la pose « akanbe », en raison de son ridicule enfantin, c’est pourquoi cela est souvent fait par n’importe quel personnage, quel que soit son âge, sa race ou son sexe.

Sans aucun doute, un geste que tout fan d’anime ou de manga reconnaîtra.