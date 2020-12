Akademiks accuse une poupée asiatique d’avoir simulé le chagrin du roi Von pour l’influence

Il prétend que le manager de Von a déclaré que le regretté rappeur « n’était même pas en train de baiser avec elle. »

Depuis le moment où elle a appris que le roi Von avait été assassiné, Asian Doll a publiquement pleuré sa perte. Les gens ont soutenu Asian Doll pendant cette période, mais Akademiks a profité de son Instagram Live pour lui envoyer quelques clichés verbaux, alléguant que Doll était en partie responsable du bœuf de Von. « Les poussins vont inciter un boeuf et puis vous êtes applaudi, puis elle s’appelle Reine Von », a déclaré Akademiks. « Je ne veux juste pas que ça m’arrive. » Il est allé imiter Asian Doll. « Présentez-vous à l’enterrement juste pour gagner du poids », a ajouté Akademiks avant d’accuser Asian Doll d’avoir simulé ses larmes pour de la sympathie alors qu’elle faisait la promotion de ses pages de médias sociaux. Il a également ri en parlant de Asian Doll en disant qu’elle connaissait les derniers mots du roi Von. «Ils inventent», a déclaré Ak. « Vous dans le cercueil en train de frapper, ‘Elle ment! Cette ho ment’! ‘… Le directeur me regarde comme,’ Yo, King Von n’est même pas f * ck avec elle. ‘ » Il y en avait aussi rapporte que Asian Doll a fait un commentaire selon lequel elle était bouleversée parce qu’elle ne recevait pas le même soutien que Vanessa Bryant après la mort de Kobe Bryant. La rappeuse a catégoriquement nié avoir jamais fait ces remarques, mais Akademiks l’a quand même taquinée à leur sujet. Il a également visé à ce qu’elle se fasse tatouer le portrait de Von sur sa main et l’a accusée à plusieurs reprises de simuler son chagrin et sa relation avec le regretté rappeur afin de gagner de la sympathie. Asian Doll n’a pas abordé directement Akademiks ou ses accusations. [via]