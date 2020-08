Ajoutez un empire sombre à votre monde des donjons et dragons

Combattez un empire souterrain dans la campagne Empire of the Ghouls Presse Kobold

Donjons et dragons les joueurs passent beaucoup de temps sous terre. C’est compréhensible; c’est lié au premier mot du titre du jeu. Au fil des ans, cela a évolué de manière intéressante, comme les méga donjons où les aventuriers peuvent passer des années à explorer tous les coins et recoins ou même des civilisations souterraines comme la ville du drow ou du comprendre. Kobold Press a récemment publié Empire des goules comme une extension de la campagne de trois livres pour la 5e édition en tant que ressource souterraine massive pour les maîtres de donjon qui veulent ajouter de l’obscurité à leur D&D.

Le guide de campagne de base, Empire des goules présente une campagne massive de 13 niveaux contre le darakhul. Contrairement aux goules insensées les plus familières Donjons et dragons joueurs, ils sont intelligents, intrigants et avides de pouvoir autant que de chair. L’empereur actuel se contente de diriger la clandestinité mais la noblesse intrigante veut le détruire et faire un jeu pour le monde de la surface. Seuls les héros peuvent y mettre un terme. Empire des goules prend deux types de campagne classiques – l’étrangeté souterraine et un royaume des immortels – et les mélange dans une série pleine de rencontres étranges, d’intrigues politiques et de combats de morts-vivants.

Pour les maîtres de donjon qui ne veulent pas d’une campagne massive, Repaires du monde souterrain propose des aventures prêtes à l’emploi qui peuvent s’inscrire dans n’importe quelle campagne pour un peu de saveur effrayante. Ils sont entièrement compatibles avec Empire des goules mais sont également un excellent moyen de voir d’abord comment les joueurs réagissent aux aventures dans un endroit aussi sombre. Les rencontres incluent tout, d’une rencontre avec une prêtresse vampire dans sa cathédrale trempée de sang à une liche à la recherche d’individus déterminés cherchant à faire son travail en échange d’informations ou d’artefacts puissants. Chaque rencontre est également accompagnée d’une carte de la zone principale prédéfinie et prête à être utilisée pour une bataille décisive massive.

Pour les tables qui veulent vivre un peu d’obscurité du côté des joueurs, Guide du joueur Underworld offre de nouvelles options qui embrassent l’ombre. Les joueurs cherchant à faire partie des darakhul dès le début d’une campagne les trouveront ici, ainsi qu’un héritage et une capacité basés sur ce qu’ils étaient avant de devenir morts-vivants. Le livre propose également une vision différente du drow et du derro, ainsi que des choix inhabituels comme le champignon, le dhampir et même un fantôme possédant un corps dont les affaires sont inachevées dans le royaume des mortels. Les sous-classes incluent les chasseurs de morts-vivants voyous, les sorciers dont la faim artificielle alimente leur magie et les pladins dont le serment tente d’utiliser l’infection d’une goule pour de bon tout en conjurant la transformation finale. Le livre se complète avec plusieurs sorts et artefacts qui donneront aux fans de nécromancie un frisson à rechercher et à acquérir.

Cette collection de livres peut lancer une grande Donjons et dragons campagne mais aussi, avec un peu d’ajustement, peut fonctionner comme une suite à l’un des officiels Donjons et dragons chemins d’aventure. Les goules pourraient bouillonner après que les joueurs se soient retirés Waterdeep: Dragon Heist ou ramenez-les dans l’ombre Hors de l’obscurité. Le thème des morts-vivants va également bien avec Malédiction de Strahd soit comme des rencontres à ajouter à cette histoire, soit comme un autre domaine de terreur à conquérir une fois que Strahd s’est rencontré le matin.

le Empire des goules La série est maintenant disponible en version imprimée, PDF et Roll20 disponible partout.

