AJ Tracey double sur « Secure The Bag! 2 »

Les dernières années de la carrière d’AJ Tracey ont été incroyables à regarder. Un MC vénéré à part entière, sa portée artistique s’est élargie pour inclure tout, des afrobeats au dancehall en passant par son son centré sur la crasse. 2017 Sécurisez le sac! semblait être un tournant dans sa carrière qui lui a permis d’acquérir encore plus de renommée internationale.

Cette semaine, il est revenu avec Sécurisez le sac! 2. Empilé avec neuf pistes au total, sa dernière tentative ne repose pas trop sur les fonctionnalités, permettant à Tracey de se prélasser sous les projecteurs. slowthai, Swoosh God et Sloan Evans font des apparitions sur la tracklist tandis que la production comprend des contributions de F1lthy et Lukrative de Working on Dying et d’AJ Tracey lui-même.

Découvrez ci-dessous la dernière offre de la jeune légende britannique de la grime.