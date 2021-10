AJ Lee annonce son retour à la lutte pour WOW – Women of Wrestling Relaunch

L’actrice, auteure et ancienne star de la WWE April « AJ Lee » Mendez revient à la lutte professionnelle grâce à WOW – Women of Wrestling. Cette semaine, il a été annoncé que ViacomCBS avait signé un accord de distribution pluriannuel avec WOW – Women of Wrestling. L’organisation de lutte professionnelle féminine a été fondée à l’origine en 2000 par David McLane, qui était également le fondateur de la célèbre promotion Gorgeous Ladies of Wrestling (GLOW) qui a inspiré une série Netflix populaire. Le propriétaire contrôlant et président de LA Lakers, Jeanie Buss, détient désormais la ligue.

Adieu l’ancien… à la nouvelle génération ! WOW Women Of Wrestling est de RETOUR ! #attendre pluspic.twitter.com/x0pXmBIpYS – WOW (@wowsuperheroes) 7 octobre 2021

« La présentation des femmes par la lutte a longtemps été très importante pour moi, et nous présentons maintenant la quintessence du divertissement sportif qui mettra en évidence l’athlétisme de ces superstars alors que nous réintroduisons WOW », a déclaré Buss dans un communiqué. « Notre partenariat avec l’ensemble de la famille ViacomCBS Global Distribution Group nous permet de poursuivre notre mission de fournir aux fans de lutte et aux super-héros WOW ce qu’ils ont tous mérité : une plate-forme mondiale pour une ligue de lutte féminine dédiée. »

Dan Cohen, président de ViacomCBS Global Distribution Group, a ajouté : Nous sommes ravis de nous associer à Jeanie Buss et David McLane pour créer une empreinte mondiale significative pour WOW et élargir notre portefeuille de contenu diversifié et de classe mondiale », a déclaré Dan Cohen, président de ViacomCBS Global Distribution Group. « Cette série offre au public un divertissement unique, captivant et créatif mettant en vedette des ‘super-héros’ féminines sur le ring, derrière les caméras et dans tous les aspects de l’entreprise. Aux États-Unis et à l’étranger, nous pensons qu’il s’agit d’un programme événementiel qui fera du bruit sur le marché. »

Le nouvel accord comprend les droits médiatiques exclusifs de WOW avec des opportunités de distribution aux États-Unis et à l’étranger. Les saisons précédentes des émissions WOW seront disponibles en streaming sur CW Seed et Pluto TV en décembre 2021 avec de nouveaux épisodes qui devraient être lancés en syndication le week-end à l’automne 2022. Parallèlement à cette grande annonce, la révélation que Tessa Blanchard, qui a remporté le championnat du monde à Impact Wrestling l’année dernière, serait de retour à la compétition WOW.

DERNIÈRES NOUVELLES🚨🚨🚨 AJ Mendez est WOW Wrestling ! Bienvenue dans l’équipe! pic.twitter.com/DRF2LGja6u – WOW (@wowsuperheroes) 7 octobre 2021

Il a également été annoncé lors d’une conférence de presse WOW – Women of Wrestling que l’ancien AJ Lee faisait officiellement partie de la relance. Sous le nom d’AJ Mendez, elle commentera chaque émission et sera également productrice exécutive avec Jeanie Buss. Les fans de catch professionnel connaîtront certainement mieux Mendez pour son temps passé à la WWE sous le nom de ring AJ Lee, où elle a remporté le championnat Divas de la société à trois reprises.

Mendez a pris sa retraite en tant qu’interprète sur le ring en 2015 en partie à cause d’une blessure à la moelle épinière et n’est jamais revenu à la programmation de la WWE. Son mari dans la vie réelle, CM Punk, s’était également séparé de la société de manière controversée l’année précédente, mettant essentiellement Mendez au milieu. CM Punk a récemment fait son propre retour à la lutte professionnelle après une interruption de 7 ans, faisant ses débuts en tant qu’interprète sur le ring pour le concurrent de la WWE, All Elite Wrestling. Certains fans s’étaient demandé si Mendez suivrait bientôt avec son propre retour en lutte professionnelle.

AJ Mendez, alias AJ Lee, a beaucoup manqué dans le monde de la lutte professionnelle depuis son départ de la WWE. Sa présence sur WOW – Women of Wrestling attirera sans aucun doute beaucoup de ses fans. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

Sujets : WWE