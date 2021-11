Aisling Bea répond brillamment aux critiques de l’accent anglais dans Home Sweet Home Alone

« Peut-être que c’était trop pour les gens à prendre en compte en même temps. Il y avait tellement de confusion et de panique. Je pense que les gens devaient exprimer cela dans leurs téléphones portables et tablettes.

« Rôtis et tout ça. Donc, d’une certaine manière, j’ai trouvé ça assez drôle et joyeux et sans sérieux. Et des enjeux très faibles comme problème. »