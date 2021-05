AirTags d’Apple: sept idées intéressantes pour le tracker

Les nouveaux trackers Bluetooth d’Apple permettent de garder un œil sur les choses importantes, qu’elles soient très proches ou éloignées. Nous vous montrerons sept idées pratiques de ce que vous pouvez faire avec les AirTags, y compris quelques-unes surprenantes.

De Claudia Frickel

Que sont les AirTags Apple et comment fonctionnent-ils?

Les AirTags d’Apple sont de petits émetteurs radio ronds que vous connectez à votre iPhone. Ensuite, vous les attachez à toutes sortes d’objets et pouvez les suivre de cette façon. De cette façon, vous pouvez retrouver ce que vous avez perdu ou égaré, par exemple vos clés ou votre portefeuille.

Avec un diamètre de 31,9 millimètres, les trackers ont à peu près la taille d’une pièce de 2 euros – mais avec une hauteur de 8 millimètres, ils sont plus épais. Un module Bluetooth et une antenne NFC fonctionnent dans l’appareil, qui pèse 11 grammes. L’émetteur hydrofuge tire son énergie d’une batterie censée durer un an.

Si vous souhaitez rechercher quelque chose, vous ouvrez l’application «Où est?» Sur votre iPhone ou iPad. Pour ce faire, vous devez travailler avec iOS ou iPadOS 14.5. Si l’objet et l’AirTag sont à proximité, vous le verrez à l’écran. Si vous le souhaitez, le tracker émet également une tonalité afin que vous puissiez le trouver plus facilement. Les iPhones de la version 11 vous guident même directement avec des directions et des flèches.

La portée avec Bluetooth n’est que de 120 mètres. Néanmoins, vous pouvez également utiliser les AirTags, par exemple, pour localiser le sac à dos que vous avez oublié dans le train – ou la caméra de l’hôtel de vacances. Apple utilise des centaines de millions d’autres iPhones et iPads pour le suivi sur le réseau «Où est». Ils reconnaissent automatiquement les AirTags et transmettent l’emplacement sous forme cryptée. Vous saurez alors où se trouve la chose que vous recherchez. Cela se produit de manière anonyme et sans que personne ne puisse tirer de conclusions sur les personnes ou l’emplacement.

Un Apple AirTag coûte 35 euros. Si vous souhaitez l’attacher, vous avez besoin d’une remorque comme accessoire. Mais que pouvez-vous faire d’autre avec les émetteurs radio? Nous vous le dirons.

Trouvez rapidement des objets du quotidien





Les AirTags sont particulièrement adaptés aux objets du quotidien, comme une clé.



Image: © 45secondes.fr 2021



Télécommande, lunettes, clés, portefeuille: nous sommes toujours à la recherche de certaines choses. Où se trouve le chargeur ou la carte d’admission de l’entreprise? Si vous y attachez un AirTag, vous aurez rapidement les choses sous la main. Cela fonctionne également avec des articles plus volumineux tels que des sacs pour ordinateur portable, des sacs à main ou des sacs à dos.

La médecine d’urgence ne regarde pas loin





L’AirTag peut également être utilisé pour des médicaments importants.



Image: © 45secondes.fr 2021



En fin de compte, vous voulez que l’équipement d’urgence soit à portée de main rapidement. Cela comprend la trousse de premiers soins, l’extincteur, les EpiPens pour les personnes allergiques ou les médicaments importants pour les personnes gravement malades. Bien sûr, vous devez toujours savoir où se trouvent ces choses. Mais peut-être que quelqu’un de la maison l’a déplacé ou vous ne vous en souvenez tout simplement pas dans l’excitation. Un AirTag peut vous y conduire directement.

Retrouvez à nouveau votre vélo ou votre voiture





Retrouver votre voiture rapidement? Aucun problème avec l’AirTag.



Image: © BMW 2020



Les Apple AirTags ne sont pas conçus comme des dispositifs antivol. Pourtant, vous pouvez les utiliser pour cela. Fixez-les à votre vélo ou à votre voiture – idéalement pour qu’ils ne soient pas immédiatement visibles. Ceci est également utile si vous avez garé votre vélo et votre véhicule quelque part et que vous ne vous souvenez pas exactement où ils se trouvaient. Cependant, les trackers reposent sur la présence d’une personne avec un appareil Apple à proximité. Vous ne voyez donc pas l’emplacement en temps réel.

Suivre les bagages





L’AirTag fournit également des services précieux pour les bagages.



Image: © 45secondes.fr 2021



Après le vol, vous êtes fatigué, vos bagages sont retardés et les autres passagers se bousculent au tapis à bagages. Lorsque vous avez attaché un AirTag au sac de voyage, vous pouvez confortablement vous retirer sur un banc sur le bord. Lorsque le sac apparaît enfin sur la ceinture, vous pouvez le voir sur l’écran de l’iPhone. Le téléphone portable vous indique ensuite le chemin de vos bagages. Vous remarquerez également rapidement si quelqu’un d’autre a accidentellement retiré votre valise du tapis roulant.

Pour cacher quelque chose





Que diriez-vous d’un jeu de cache-cache? Vous pouvez également utiliser les AirTags pour cela.



Image: © 45secondes.fr 2021



À première vue, cela semble absurde: vous pouvez utiliser les Apple AirTags pour cacher quelque chose dans l’appartement afin de pouvoir le retrouver plus tard. Il vous est peut-être déjà arrivé que, par exemple, vous ayez si bien caché des billets de banque ou des cartes de crédit étrangers que vous ne vous en souvenez plus. Était-ce entre les serviettes, derrière les livres ou dans la boîte à outils? Avec les AirTags, vous pouvez simplement les retirer à nouveau. Assurez-vous cependant que vous êtes régulièrement avec votre iPhone: si les trackers n’ont pas été en contact avec votre appareil pendant trois jours, ils émettent des tonalités.

Garder la trace des animaux





Vous pouvez également suivre des amis à quatre pattes à l’aide d’un AirTag.



Image: © 45secondes.fr 2020



Votre chat s’enfuit parfois et se cache sous un buisson dans le jardin? Ou votre chien se détache-t-il en marchant et en errant dans les maisons? Avec un AirTag d’Apple, vous pouvez retrouver rapidement les animaux. Cependant, cela ne fonctionne que s’ils ne sont pas trop loin – ou si d’autres propriétaires d’iPhone sont à proximité. Une autre alternative est un traceur GPS, qui coûte cependant plus cher.

Échanger des messages secrets





Grâce au mode perdu, vous pouvez également échanger des messages secrets.



Image: © 45secondes.fr 2021



Cela ressemble à une idée d’un thriller d’espionnage, mais cela peut être amusant avec des amis: vous pouvez utiliser les AirTags pour jouer – et laisser des messages à quelqu’un. Pour ce faire, vous convertissez le mode « perdu » du tracker.

Il est censé vous aider si vous ne trouvez pas un objet et l’Apple AirTag qui y est attaché. Vous pouvez ensuite définir dans l’application qu’il est « perdu ». Si quelqu’un trouve le tracker et y tient son téléphone, un site Web s’ouvre avec des informations. Vous pouvez laisser votre numéro de téléphone et un message afin que le chercheur puisse vous contacter. Les smartphones Android peuvent également lire ceci s’ils utilisent NFC.

Vous pouvez en faire un jeu: mettez l’AirTag en mode «perdu» et rédigez un message. L’ami, qui sait où se trouve le traqueur, tient son téléphone dessus – et déchiffre le message caché.

Résumé