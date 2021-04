AirTag est presque épuisé avant sa sortie? C’est à quel point les trackers ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de sont populaires

Lors de l’événement d’avril, Apple a dévoilé l’Apple AirTag en plus du nouvel iMac et du nouvel iPad Pro (qui pourraient bien paraître sur macOS). Un petit tracker que vous pouvez utiliser pour retrouver des objets perdus. Et apparemment le produit est très bien accueilli.

Les AirTags d’Apple seront mis en vente le 30 avril 2021. Et si vous voulez sécuriser les petites pièces dès la sortie, vous avez peut-être été malchanceux. Sur le site officiel d’Apple, les délais de livraison pour un seul AirTag sont toujours spécifiés du 3 au 5 mai. C’est bien puisque le lancement sur le marché a lieu un vendredi et le 3 mai est le lundi suivant. Mais: si vous souhaitez sécuriser quatre AirTags dans le colis, vous ne devriez recevoir votre livraison qu’entre le 4 et le 11 juin.

Lorsque vous ajoutez la gravure gratuite, cela semble encore pire. Ici, le délai de livraison est de presque un mois, même pour un seul AirTag. Tendance ascendante.



Le délai de livraison d’un AirTag avec gravure est d’un peu moins d’un mois (au 25 avril 2021) (© 2021 Apple)









Tout le monde veut une gravure?

Les longs délais de livraison des AirTags avec gravure indiquent que de nombreux utilisateurs Apple ont déjà sécurisé le gadget. Les longs délais de livraison peuvent également être observés aux États-Unis, comme le rapporte le Boy Genius Report. Ici, le gadget est également fourni avec un temps d’attente d’un peu moins d’un mois si une gravure est souhaitée. Après tout: les Américains ont toujours une chance de recevoir un AirTag sans gravure dès leur sortie.

Garvur est conseillé, en particulier avec les AirTags. Surtout si vous utilisez plusieurs de ces gadgets et que vous souhaitez les différencier plus facilement. Et c’est exactement ce que de nombreux utilisateurs considèrent comme une bonne idée. Trop pour Apple pour traiter rapidement les commandes.

Les AirTags peuvent également être achetés auprès d’autres fournisseurs tels qu’Amazon et ici, vous pouvez avoir de bonnes chances de livraison pour la sortie, mais malheureusement, Apple ne propose que les gravures directement.









