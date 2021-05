AirTag au format portefeuille: le prochain tracker d’Apple pourrait-il ressembler à ceci? ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

Les AirTags sont compacts, mais ne tiennent pas confortablement dans un portefeuille. Dans une vidéo, un utilisateur avec son propre projet montre comment une version plus fine du tracker d’Apple pourrait fonctionner pour le portefeuille.

Les petits trackers d’Apple dans l’optique Mentos semblent jouir d’une grande popularité. Il y a déjà de longs délais d’attente pour les AirTags – en particulier avec la gravure. Malgré l’assaut, il y a un endroit populaire pour lequel les AirTags ne sont actuellement pas particulièrement adaptés: le portefeuille. Comme l’a découvert le portail 9to5Mac, certains utilisateurs ont déjà résolu ce problème. Le YouTuber Andrew Ngai a mis le tracker sous une forme de carte dans son propre projet, qui peut également être utilisé dans le portefeuille.

affichage







Apple iPhone 11

+ o2 gratuit M Boost 40 Go Double caméra 12 MP (Objectif ultra grand angle et grand angle)

Écran Liquid Retina HD (Diagonale de 15,5 cm avec technologie IPS)

Volume de données LTE de 40 Go (avec jusqu’à 225 Mbit / s) mensuel / 24 mois: 51,99 €

39,99 au magasin

AirTag sous forme de carte de crédit

Dans la vidéo intégrée, le YouTuber montre comment démonter l’AirTag de 8 mm d’épaisseur en ses parties individuelles et en construire une carte deux fois moins fine. En plus d’un pistolet thermique et d’un fer à souder, une carte réalisée dans une imprimante 3D est utilisée, dans laquelle les composants séparés peuvent être trouvés. Ngai utilise la méthode de construction des AirTags.

Apple positionne la batterie de 3,2 mm d’épaisseur sur la carte. En séparant les deux parties et en les disposant l’une à côté de l’autre dans son impression 3D, il peut gagner quelques millimètres. La construction prête à l’emploi s’insère beaucoup plus facilement dans un portefeuille – sans causer de grosse bosse. Cependant, cette méthode de bricolage n’est rien pour les amateurs moins férus de technologie. Le risque d’endommager quelque chose lors du retrait ou du processus de soudage nécessaire est trop grand – et bien sûr, cela invalide également la garantie. Cependant, la vidéo montre qu’une autre forme est possible avec le matériel existant. Apple lui-même pourrait probablement rendre cette variante encore plus mince.

AirTags: Nouveau modèle d’Apple pour le portefeuille?

Bien que de telles vidéos et certains commentaires sur diverses plates-formes sociales montrent la nécessité d’un autre format, Apple est susceptible de s’en tenir aux trackers dans leur forme actuelle pendant un certain temps et d’observer le marché. La concurrence de Tile pourrait également jouer un rôle ici. Avec le Tile Slim, le fabricant propose déjà une solution sous forme de carte de crédit. Apple pourrait laisser ce créneau à d’autres fabricants avec l’ouverture du réseau «Find My» («Where is?») Pour les fournisseurs tiers.









accord

Apple iPhone 11

+ o2 gratuit M Boost 40 Go mensuel / 24 mois: 51,99 €

39,99 au magasin