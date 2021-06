Airspeeder, considérée comme la première voiture de course volante, effectue son premier vol

Au cours des dernières années, différents prototypes de voitures volantes ou eVTOL ont vu le jour. Certains plus développés que d’autres, le but de chacun semble finalement être de voler et de conquérir les zones urbaines. Aérospeeder cependant, il a un objectif quelque peu différent : faire course de voitures volantes. Il a déjà le premier véhicule pour cela, le Mk3.





Ces derniers jours, l’entreprise à l’origine de la L’Airspeeder Mk3 a effectué le premier vol officiel. EVTOL a survolé les déserts du sud de l’Australie et a démontré ses capacités de vol. Bien sûr, sans pilote à l’intérieur.

L’idée derrière courir avec Airspeeder, c’est qu’ils sont distants. Les pilotes formés sont dans un simulateur à distance d’où ils contrôlent l’ensemble du vol eVTOL.

L’avion est fini en fibre de carbone et est capable de fournir un total de 320 kW à pleine puissance. Son accélération est de 0 à 100 km/h en 2,8 secondes et grimpe jusqu’à 500 mètres d’altitude. En ce qui concerne son autonomie, c’est quelque chose qui n’a pas été révélé, bien qu’il dispose d’un système modulaire qui permet de changer facilement la batterie.

Pendant ce temps, la société dit également qu’elle est travailler sur la prochaine génération, l’Airspeeder Mk4. Ce nouveau eVTOL pourra en principe également transporter des humains à l’intérieur. Si tout se passe comme prévu, l’Airspeeder Mk4 effectuera les premiers vols l’année prochaine et d’ici la fin de l’année prochaine les premières courses eVTOL pilotées avec le pilote en eVTOL.

La première course cette année

Le Grand Prix EXA Airspeeder aura lieu pour la première fois de son histoire à la fin de cette année si tout se passe comme prévu. La course sera la première du genre, la première course eVTOL au monde. « EXA tient la promesse d’un avenir montré pour la première fois dans la science-fiction », a déclaré le fondateur de la société Matt Pearson.

L’idée est organiser une série d’événements dans différentes parties du monde, où les pilotes piloteront à distance ces eVTOL. La piste sera un espace aérien activé et également recréé en réalité augmentée afin que les pilotes puissent s’affronter. Quatre équipes de deux pilotes chacune y participeront. Comme le dit le fondateur de l’entreprise, c’est vraiment quelque chose que nous n’avons vu que dans la science-fiction.

Plus d’informations | Aérospeeder