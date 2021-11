AirPower est vivant ? Apple travaille toujours sur un tapis multi-charge

Après qu’il ait d’abord semblé que le tapis de chargement AirPower d’Apple ne viendrait plus sur le marché, il y a maintenant à nouveau une lueur d’espoir. Selon un rapport, Apple travaille toujours sur un chargeur qui peut être utilisé pour charger différents appareils sans fil en même temps.

Comme Mark Gurman le rapporte dans le bulletin d’information Bloomberg « Power On » (via AppleInsider), Apple n’a apparemment pas rejeté l’idée « AirPower » après tout. Le développement du tapis de charge a été cahoteux jusqu’à présent : AirPower aurait dû sortir en 2018, mais le développement a traîné en longueur et la sortie a été repoussée de plus en plus. Après de nombreuses difficultés de production, Apple a officiellement abandonné le tapis de charge en mars 2019.

L’idée « AirPower » est vivante

Entre les deux, il y avait des rumeurs selon lesquelles AirPower serait toujours en vie et un prototype fonctionnel du tapis de chargement est même apparu. Jusqu’à récemment, cependant, AirPower était encore considéré comme ce qu’on appelle un vaporware. Le terme fait référence à des produits dont la sortie a été repoussée à plusieurs reprises ou n’a jamais été implémentée. Selon l’éditeur de Bloomberg Gurman, Apple devrait toujours s’en tenir à l’idée d’AirPower et un tapis de chargement doté de fonctionnalités intéressantes serait actuellement en cours de développement.

Apple travaille-t-il sur la recharge sans fil longue distance ?

Selon Gurman, Apple devrait veiller à ce que le chargeur puisse également charger du matériel qui ne se trouve pas à proximité immédiate. Un iPhone ne doit pas nécessairement être sur le tapis pour être chargé, il doit simplement être à proximité.

Mais Apple pourrait réfléchir encore plus à cette technologie de charge, écrit Gurman dans la newsletter. En théorie, il serait possible pour tous les appareils Apple qui se trouvent à proximité les uns des autres de se recharger en utilisant la recharge sans fil inversée. Ainsi, un iPad pourrait charger un iPhone, un étui de chargement AirPods ou une Apple Watch à proximité. Les appareils Apple qui sont dans une poche ensemble pourraient partager leur énergie les uns avec les autres, explique Gurman.

Excitant, mais le tapis de chargement d’Apple arrive-t-il enfin sur le marché ?

Ce que Gurman décrit dans la newsletter semble passionnant, mais cela pourrait prendre un certain temps avant que cette technologie ne soit prête pour le marché. On ne sait pas non plus à quel point les informations sur le tapis de charge et la technologie de charge d’Apple sont sécurisées. La question de savoir si l’ambitieux chargeur d’Apple arrivera un jour sur le marché est toujours dans les étoiles.