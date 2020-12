AirPods Studio ou Apple Glass? La surprise de Noël se profile

Apple joue-t-il au Père Noël en cette année difficile 2020 et nous donne-t-il une grande surprise pour les festivités? Selon les rapports, le nouveau matériel sera prêt pour le 8 décembre. La question est de savoir ce qui pourrait manquer après toutes les idées des derniers mois.

Selon les informations de MacRumors, il n’y aura probablement pas d’autre keynote. Le nombre d’événements achevés est déjà en contradiction avec cela. À 5 h 30 le matin du 8 décembre, les partenaires de service Apple devraient être prêts à recevoir des descriptions de produits, des numéros d’inventaire et des données de prix nouveaux ou mis à jour. Cela se produit généralement avant le lancement d’un nouveau produit, bien que plus encore avant ceux qui ne sont pas accompagnés d’une keynote.

Les AirPods Studio arrivent-ils enfin?

Avec les nouveaux MacBooks incluant la puce M1, les modèles d’iPhone de l’iPhone 12 mini à l’iPhone 12 Pro Max et l’Apple Watch Series 6, la société a déjà montré beaucoup de nouveautés ces derniers mois. Si l’on se souvient des rumeurs des derniers mois, on se rend compte qu’il manque aussi des choses à notre liste de souhaits.

Par exemple, nous nous attendions certainement à une sortie d’AirPods Studio. Dans les keynotes d’Apple, cependant, les présumés écouteurs supra-auriculaires haut de gamme ont brillé par leur absence. L’entreprise de Cupertino devrait-elle les commercialiser après tout? Les nouveaux écouteurs Apple n’ont probablement pas besoin d’une keynote propre et trouveront certainement un ou deux acheteurs peu avant Noël.

Apple Glass était également en discussion

D’autre part, Apple est l’un des rares fabricants qui parviennent parfois à garder les produits secrets jusqu’à ce qu’ils soient révélés. Selon les informations de mai 2020, les lunettes de données d’Apple Glass devraient en fait être la One More Thing du grand discours d’ouverture de l’iPhone 12. D’un autre côté, à l’époque, les gens croyaient aussi en la possibilité de pouvoir peut-être tenir une keynote avec plus de 1000 personnes sur place en octobre.

Dans tous les cas, les lunettes de données futuristes Apple Glass sont toujours assez élevées sur notre liste de souhaits et ce serait un vrai miracle de Noël si Apple réussissait d’une manière ou d’une autre à terminer l’année avec une telle annonce. Étant donné que les keynotes sont actuellement enregistrés et transmis uniquement sous forme de vidéo, la société n’est pas limitée dans le nombre de présentations de produits.

Console de jeu Apple TV?

Une rumeur encore plus ancienne veut qu’Apple envisage une nouvelle Apple TV avec les capacités d’une console de jeux. Compte tenu des efforts déployés pour développer l’activité de services payants mensuels, l’idée semble toujours très probable. Après tout, le programme Stadia de Google a depuis longtemps passé la phase de test.