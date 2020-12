Airpods Studio: La Sortie Aurait Lieu Aujourd'hui

Apple travaille depuis un certain temps sur ses premiers écouteurs circum-auriculaires. Maintenant, le studio AirPods viendra probablement plus soudainement que prévu: la sortie aura lieu ce mardi.

La semaine dernière en était déjà une « Surprise de Noël » le discours qu’Apple pourrait avoir dans sa manche. Cependant, on ne savait pas de quel produit il pouvait s’agir. Il y a maintenant des allusions à une sortie rapide et surprenante d’AirPods Studio, le premier casque circum-aural d’Apple. Si vous en croyez un rapport sur le site AppleTrack, Apple prévoit de présenter les écouteurs ce mardi et de les mettre directement sur le marché.

Les écouteurs intra-auriculaires d’Apple devraient pouvoir le faire

Selon les rumeurs, Apple s’en tient à la marque AirPod pour ses premiers écouteurs supra-auriculaires. L’AirPods Studio devrait offrir une suppression active du bruit et la meilleure qualité audio. De nombreux capteurs sont à bord, y compris pour des fonctions telles que la reconnaissance automatique de l’oreille. Avec l’aide de la puce A1 d’Apple, les écouteurs devraient également être capables de reconnaître comment ils sont portés. Cela permet de garantir que le canal audio gauche va toujours vers l’oreille gauche et la droite vers la droite. Les écouteurs premium devraient être au prix de 350 € (environ 290 euros).

Quelle est la probabilité de la libération à court terme?

Bien que le site Web AppleTrack ne soit pas encore connu pour ses fuites sur les versions d’Apple, quelques autres indications indiquent un lancement imminent du studio AirPods: Mark Gurman de Bloomberg a ceci dans un tweet mardi matin, à nouveau fait référence aux informations précédentes sur AirPods Studio – et cela après une phase d’activité Twitter plutôt sporadique. En outre, selon AppleInsider, il y avait une note interne aux techniciens de service Apple la semaine dernière annonçant un changement de la politique AppleCare pour mardi. De cette manière, le lancement de la deuxième génération d’AirPods est devenu public l’année dernière.

Dès qu’il y aura des nouvelles sur AirPods Studio, vous le saurez ici sur 45secondes.fr.