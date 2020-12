Airpods Pro Mini: Les Mini écouteurs Intra Auriculaires D'apple Arrivent?

Y aura-t-il des AirPods Pro mini en 2020? Apple a officiellement présenté la version Pro de ses écouteurs intra-auriculaires à l’automne 2019. Environ deux ans plus tard, il pourrait maintenant y avoir un successeur – dans une taille différente.

Les rumeurs sur l’éventuel AirPods Pro mini proviennent du compte Twitter de M. White. En conséquence, les successeurs des AirPods Pro pourraient apparaître en deux tailles. Les deux doivent contenir la puce W2. Il y a aussi une photo sur la chaîne Twitter qui montre prétendument deux composants possibles de différentes tailles. Vous pouvez trouver ledit tweet un peu plus bas dans cet article.

Apple est-il orienté vers Samsung et Co.?

La deuxième génération d’AirPods Pro pourrait avoir un design plus compact, rapporte MacRumors, entre autres. Apparemment, Apple travaille sur le retrait de la petite tige qui dépasse du bas des écouteurs intra-auriculaires. Dans l’ensemble, les écouteurs pourraient avoir un design plus rond – et ainsi devenir plus similaires à la concurrence de Google et Samsung.

Mais il est également possible qu’Apple ait des problèmes pour éliminer la tige. C’est pourquoi la photo de M. White pourrait montrer des écouteurs Apple de deux tailles différentes. En conséquence, il n’y aurait pas d’AirPods Pro mini, mais des écouteurs de la taille de la première génération.

AirPods Pro Lite et AirPods Pro 2

Les rumeurs sur les successeurs des AirPods Pro existent depuis longtemps. Début 2020, par exemple, il a été dit qu’Apple devrait travailler sur une version allégée du casque. Ces « AirPods Pro Lite » devraient non seulement offrir une gamme limitée de fonctions, mais aussi être nettement moins chers que l’original. Reste à savoir si les éventuels « AirPods Pro Lite » et les « AirPods Pro mini » sont éventuellement du même modèle.

Plus récemment, cependant, il a été dit que nous devrons probablement attendre un peu plus longtemps: les « AirPods Pro 2 » ne pourraient pas arriver sur le marché avant le quatrième trimestre 2021 au plus tôt. Plus probable, cependant, est une date de sortie au début de 2022. Il y a aussi des rumeurs sur le prix: à 249 €, ce serait tout aussi élevé que pour la première génération.

Récemment, Apple a fait sensation avec ses écouteurs coûteux. Cependant, les AirPods Max sont également sur-oreilles, avec lesquels la société cible le segment du luxe. Prix ​​de départ: un peu moins de 600 euros.