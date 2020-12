Airpods Pro Lite: Sortie Probablement Au Premier Semestre 2021

Apple voudrait présenter prochainement de nouveaux AirPods Pro Lite, la conception devrait être basée sur la génération Pro actuelle – mais sans suppression du bruit. La sortie devrait être prévue au premier semestre 2021.

Au moins, cela peut être trouvé dans les cercles de fournisseurs, rapporte The Elec (via 9to5Mac). Un fournisseur sud-coréen développe actuellement un système en package (SiP) avec le chipset H1 des AirPods. Bien que cela ressemble à une souris d’ordinateur dans les AirPods Pro, il devrait avoir une forme simple et carrée avec les AirPods Lite.

Le fournisseur devrait passer le contrôle qualité d’Apple cette année avant que la production de masse ne soit prévue pour 2021. En termes de prix, les AirPods Pro Lite seront probablement 20% inférieurs à la version Pro normale, disent-ils.

Sans suppression du bruit

En retour, la version allégée devrait se passer de fonctionnalités professionnelles – la suppression active du bruit, par exemple, ne devrait pas être disponible. Selon un précédent rapport du magazine d’information Bloomberg, le design du nouveau modèle sera basé sur celui des AirPods Pro et aura donc une tige plus courte que les AirPods conventionnels et offrira des accessoires en silicone interchangeables. Apple devrait également travailler pour améliorer la durée de vie de la batterie des vrais écouteurs sans fil.

Il est prévu qu’Apple maintienne les différences visuelles entre les différentes générations avec les AirPods Pro Lite. Parce que: une conception plus chère est un facteur important dans le processus de vente incitative. De nombreux clients choisiraient consciemment un modèle plus cher juste à cause de son apparence afin d’être vus avec lui – les caractéristiques sont plutôt secondaires. Les AirPods Pro Lite seront probablement mis en vente au premier semestre 2021.