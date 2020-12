AirPods Max: une variante personnalisée en or annoncée pour 108000 €

La société russe Caviar a annoncé deux variantes en or des AirPods Max. Les écouteurs supra-auriculaires déjà chers deviennent l’ultime déclaration d’abondance: les AirPod en or, qui sortiront en 2021, devraient coûter 108000 dollars.

Pour l’équivalent d’environ 90 000 euros, vous pourrez soit acheter une toute nouvelle Mercedes Classe S ou des écouteurs supra-auriculaires l’année prochaine. Oui, vous avez bien lu. La société russe Caviar prévoit de publier une version du nouvel Apple AirPods Max dans l’année à venir, qui coûtera 108 000 dollars. Les écouteurs de la société connue pour ces raffinements technologiques sont équipés d’or 750 (18 carats) et sont disponibles en version noire et blanche. Les cintres des écouteurs sont recouverts de cuir de crocodile.

Nombre strictement limité d’AirPods Max plaqués or

Si vous êtes intéressé par la version Caviar de l’AirPods Max (et avez le changement nécessaire), vous devriez être rapide. Bien que les écouteurs ne soient probablement pas livrés avant l’année prochaine, ils peuvent déjà être commandés via le site Web. Et ils devraient être strictement limités. La description du produit mentionne même un seul exemplaire dans le monde entier. Par conséquent, il est également peu probable que vous rencontriez une autre personne avec les AirPods Max de Caviar dans la rue – à moins qu’elle n’ait frappé l’autre variante de couleur.

Caviar a récemment dévoilé un iPhone 12 Pro, qui contiendrait un petit morceau de l’ordinateur Apple I d’origine d’Apple. Cependant, cela a été révélé comme un faux. La version or des AirPods Pro, que le raffineur de luxe a mis sur le marché fin 2019 au prix d’environ 61000 euros, n’est pas un faux. On ne peut qu’espérer que les écouteurs reposent très fermement dans l’oreille et ne se perdent pas.