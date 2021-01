AirPods Max en démontage: plus modulaire que prévu

Energizer 2 Piles Alcalines C / LR14 Energizer Max Plus

Pile Alcaline C / LR14 Energizer Max Plus, lot de 2 piles Les piles Energizer Max Plus sont les piles alcalines les plus durables de la marque Energizer. Elles conservent leur énergie jusqu'à 12 ans lorsqu'elles sont entreposées pour que vous puissiez les utilisez lorsque vous en avez besoin et assurent