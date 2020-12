Airpods Max: Apple A Dû Supprimer Diverses Fonctionnalités

Apple a présenté mardi son premier casque circum-aural: les AirPods Max coûtent 600 euros et offrent de nombreuses fonctionnalités – mais pas autant que prévu initialement.

Apple aurait dû annuler diverses fonctionnalités prévues des AirPods Max afin de pouvoir mettre les écouteurs sur le marché cette année après des mois de problèmes de production et de retards. C’est ce qu’affirme Mark Gurman de Bloomberg dans un tweet. Les problèmes de production ont empêché Apple de présenter son premier casque circum-aural lors de l’un des trois événements majeurs récents, bien qu’il y ait déjà eu de nombreuses rumeurs d’un lancement imminent du casque, alors connu sous le nom d’AirPods Studio.

AirPods Max sans bras et oreillettes interchangeables

La production des écouteurs aurait commencé en mai, mais il y avait des problèmes avec le support de casque, qui était probablement trop serré, rapporte MacRumors. À l’origine, les AirPods Max devraient avoir des branches et des oreillettes interchangeables – basées sur le modèle de l’Apple Watch avec ses bracelets interchangeables.

Apple a également apparemment dû annuler les commandes tactiles prévues pour les écouteurs sur l’oreillette. Au lieu de cela, les AirPods Max ont la couronne numérique connue de l’Apple Watch pour le contrôle. Jusqu’à récemment, il y avait aussi des spéculations sur la détection d’usure. Les écouteurs doivent reconnaître la façon dont ils sont portés afin qu’ils diffusent toujours le canal audio gauche vers l’oreille gauche et la droite vers l’oreille droite. Mais cette fonctionnalité n’a évidemment pas non plus fait partie du produit final.

Apple se passe de la puce U1 pour la technologie ultra-large bande

Les AirPods Max ont une puce H1 pour l’audio de calcul dans chaque écouteur, mais pas la puce U1 introduite avec l’iPhone 11, comme supposé à l’origine. La puce ultra-large bande aurait permis d’autres fonctions, comme l’emplacement précis des écouteurs dans la pièce. Avec le HomePod, la puce U1 garantit que l’iPhone peut être utilisé rapidement comme appareil de lecture. La même chose aurait été envisageable avec les AirPods Max, écrit 9to5Mac.

Au vu des nombreuses fonctionnalités qui ont été omises, la question passionnante est de savoir si Apple intégrera les fonctions dans une deuxième génération d’écouteurs supra-auriculaires – ou retirera le produit du marché après une seule génération.