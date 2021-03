AirPods 3: les images de fuite montrent des écouteurs dans la conception AirPods Pro

Apple devrait bientôt présenter officiellement les AirPods 3 – et à l’avance de nouvelles images de fuite montrent à quel point la troisième génération différera des deux premières, en particulier en termes de conception.

Les enregistrements des Apple AirPods 3 ont été diffusés par LeaksApplePro sur Twitter (via 9to5Mac). Ils doivent montrer la troisième et prochaine génération d’écouteurs sans fil d’Apple. Il est à noter qu’Apple se basera sur la conception des AirPods Pro plus chers pour ses AirPods standard, mais sans également prendre en charge le confort et les fonctionnalités.

Les embouts en silicone interchangeables comme le modèle Pro ne seront probablement pas inclus, au lieu de cela, il n’y aura qu’une seule taille pour toutes les oreilles. Cependant, l’expérience montre que la taille standard des AirPods normaux s’adapte parfaitement et en toute sécurité aux oreilles de la plupart des gens. Vous pouvez également voir la poignée beaucoup plus petite, qu’Apple n’a fournie jusqu’à présent que pour les AirPods Pro.

Design inchangé depuis le lancement en 2016

Les AirPod sont restés optiquement inchangés depuis leur lancement en 2016, et la deuxième génération a suivi en 2019. Apple a introduit « Hey Siri » pour les AirPod et le chargement sans fil pour le boîtier de chargement – mais le design est resté inchangé.

Même si des fonctionnalités avancées telles que la suppression du bruit sont susceptibles d’être réservées aux AirPods Pro, un nouveau design à lui seul pourrait être un argument de pouvoir d’achat pour de nombreux utilisateurs. Et peut-être qu’Apple a encore une ou deux surprises prêtes: le 23 mars, le constructeur présentera officiellement les AirPods 3 lors d’un événement virtuel.